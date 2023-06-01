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Человек-паук: Через вселенные 2

Spider-Man: Across the Spider-Verse

2023боевикмультфильмыприключениясемейныйфантастика
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Сюжет фильма:

Путешествуя по мультивселенной, Майлз Моралес и Гвен Стэйси встречают команду Пауков, вынужденных защищать само свое существование. Всем им необходимо объединиться, чтобы противостоять злодею, могущественнее которого еще никогда не было. Майлз должен заново осознать, что значит быть настоящим героем, чтобы спасти тех, кого он любит.

«Человек-паук: Через вселенные 2» — второй мультфильм о супергерое Marvel, исследующего мультивселенную.

Режиссеры
Хоаким Дос Сантос, Кемп Пауэрс, Джастин К. Томпсон
В ролях
Шамеик Мур, Хейли Стайнфелд, Исса Рэй, Оскар Айзек, Джейк Джонсон, Дэниэл Калуя, Брайан Тайри Генри, Лорен Луна Велес, Рэйчел Дрэч, Йорма Такконе, Джейсон Шварцман, Ши Уигхэм
Страна
США
Премьера
1 июня 2023 (Мир)
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Трейлер
Кадры10
10
фотографий
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