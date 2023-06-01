Путешествуя по мультивселенной, Майлз Моралес и Гвен Стэйси встречают команду Пауков, вынужденных защищать само свое существование. Всем им необходимо объединиться, чтобы противостоять злодею, могущественнее которого еще никогда не было. Майлз должен заново осознать, что значит быть настоящим героем, чтобы спасти тех, кого он любит.

«Человек-паук: Через вселенные 2» — второй мультфильм о супергерое Marvel, исследующего мультивселенную.