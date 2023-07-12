Итан Хант и его команда приступают к очередной миссии: разыскать новое мощнейшее оружие, угрожающее всему человечеству, раньше, чем оно попадет в руки врагов. Итану предстоит столкнуться с неизвестным и чрезвычайно опасным противником. На карту поставлено будущее и судьба всего мира, и важнее этого нет ничего. Даже жизни самых дорогих ему людей.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» — седьмая часть шпионской франшизы с Томом Крузом.