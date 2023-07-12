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Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1

Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One

2023драматриллербоевиккриминалприключения

Сюжет фильма:

Итан Хант и его команда приступают к очередной миссии: разыскать новое мощнейшее оружие, угрожающее всему человечеству, раньше, чем оно попадет в руки врагов. Итану предстоит столкнуться с неизвестным и чрезвычайно опасным противником. На карту поставлено будущее и судьба всего мира, и важнее этого нет ничего. Даже жизни самых дорогих ему людей.

«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1» — седьмая часть шпионской франшизы с Томом Крузом.

Режиссер
Кристофер Маккуорри
В ролях
Том Круз, Ребекка Фергюсон, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Саймон Пегг, Пом Клементьефф, Генри Черни, Индира Варма, Чарльз Парнелл, Кэри Элвес, Ши Уигхэм, Винг Реймз, Эсай Моралес, Марк Гейтисс, Роб Делани
Страна
США
Премьера
12 июля (Мир)
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Трейлеры2
Кадры2
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