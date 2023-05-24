1885 год. Эжени — выдающийся повар, которая на протяжении двадцати лет работает у известного гурмана Додена. Их объединяет страсть не только к изысканным блюдам, но и чувственная, — в этой любви и гармонии на свет появляются восхитительные блюда, которые поражают всех, кто их попробовал. Но Эжени всегда ценила свою свободу и никогда не хотела выходить замуж за Додена. И тогда он решает сделать то, чего никогда не делал раньше: приготовить для нее.

«Рецепт любви» — мелодрама об отношениях двух поваров во Франции XIX века с Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем.