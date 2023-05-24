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Рецепт любви

Le pot-au-feu de Dodin Bouffant

IMDb7.4
Награды:
20232 ч. 14 мин.драмамелодрамаисторический

Сюжет фильма:

1885 год. Эжени — выдающийся повар, которая на протяжении двадцати лет работает у известного гурмана Додена. Их объединяет страсть не только к изысканным блюдам, но и чувственная, — в этой любви и гармонии на свет появляются восхитительные блюда, которые поражают всех, кто их попробовал. Но Эжени всегда ценила свою свободу и никогда не хотела выходить замуж за Додена. И тогда он решает сделать то, чего никогда не делал раньше: приготовить для нее.

«Рецепт любви» — мелодрама об отношениях двух поваров во Франции XIX века с Жюльет Бинош и Бенуа Мажимелем.

Режиссер
Чан Ань Хунг
В ролях
Жюльет Бинош, Бенуа Мажимель, Пьер Ганьер, Эммануэль Салинжер, Патрик д’Асумсао, Галатея Беллуджи, Ян Хамменекер, Фредерик Фисбах, Жан-Марк Руло
Страна
Франция
Премьера
30 ноября (РФ)
24 мая (Мир)
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Трейлер
Кадры4
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