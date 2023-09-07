Подростки из школьного театрального кружка едут на фестиваль в Сочи вместе со своей молодой учительницей Таней. С ними отправляют и завуча Марию Генриховну, что не слишком радует Таню, приготовившуюся к постоянному контролю от начальства. Однако Мария Генриховна очень быстро развенчивает все мифы о завучах и оказывается для Тани важным человеком — то ли наставником, то ли образцом для подражания, то ли мамой. Между тем, организаторы фестиваля требуют кардинально изменить их спектакль — от названия до мировоззрения. Перед Таней и Марией Генриховной встает выбор между своей принципиальной позицией и компромиссом ради детей, которые переживают здесь свои собственные драмы.

«Каникулы» — драмеди с Дарьей Савельевой и Полиной Кутеповой.