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Каникулы

2023драмакомедия

Сюжет фильма:

Подростки из школьного театрального кружка едут на фестиваль в Сочи вместе со своей молодой учительницей Таней. С ними отправляют и завуча Марию Генриховну, что не слишком радует Таню, приготовившуюся к постоянному контролю от начальства. Однако Мария Генриховна очень быстро развенчивает все мифы о завучах и оказывается для Тани важным человеком — то ли наставником, то ли образцом для подражания, то ли мамой. Между тем, организаторы фестиваля требуют кардинально изменить их спектакль — от названия до мировоззрения. Перед Таней и Марией Генриховной встает выбор между своей принципиальной позицией и компромиссом ради детей, которые переживают здесь свои собственные драмы.

«Каникулы» — драмеди с Дарьей Савельевой и Полиной Кутеповой.

Режиссер
Анна Кузнецова
В ролях
Дарья Савельева, Полина Кутепова, Ирина Носова, Магога Мачульская, Марфа Иванова, Егор Леонтьев
Страна
Россия, Финляндия
Возрастные ограничения
18 +
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