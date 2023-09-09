Профессор-неудачник, так и не сумевший добиться в жизни чего-то важного, неожиданно становится знаменитостью после того, как начинает являться во снах миллионам людей. Его зовут на съемки телепередач и на радиоэфиры, у него берут интервью и пишут про него статьи, а папарацци и поклонники следят за ним дома и на работе в университете. Нежданная слава превращает жизнь героя в сущий ад.

«Герой наших снов» — черная комедия с Николасом Кейджем.