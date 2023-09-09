Наверх

Герой наших снов

Dream Scenario

IMDb8.3
20231 ч. 40 мин.комедияужасы

Сюжет фильма:

Профессор-неудачник, так и не сумевший добиться в жизни чего-то важного, неожиданно становится знаменитостью после того, как начинает являться во снах миллионам людей. Его зовут на съемки телепередач и на радиоэфиры, у него берут интервью и пишут про него статьи, а папарацци и поклонники следят за ним дома и на работе в университете. Нежданная слава превращает жизнь героя в сущий ад.

«Герой наших снов» — черная комедия с Николасом Кейджем.

Режиссер
Кристоффер Боргли
В ролях
Николас Кейдж, Джулианна Николсон, Майкл Сера, Дилан Бейкер, Кейт Берлант, Тим Медоуз, Дилан Гелула, Дженнифер Вигмор, Лили Берд, Ноа Ламанна, София Банжаф, Ричард Джутрас
Страна
США
Премьера
7 марта 2024 (РФ)
9 сентября (Мир)
Подробнее
Трейлер
Кадры2
Читайте также
Николас Кейдж получил роль в фильме «Сценарий мечты»
Умерла актриса из фильма «Вам и не снилось» Любовь Майкова
Путин наградил Хабенского орденом Почета
Билан раскритиковал дочь Трофимова в новом детском «Голосе»
Пиратский фильм «Барби» заработал в России 120 миллионов рублей
Сценарист Аркадий Инин раскрыл размер своей пенсии
10 вопросов звезде. Сергей Бурунов — о «Слове пацана» и любимом сериальном персонаже
Пересильд пожаловалась на здоровье после экспедиции на Эльбрус
Внучка Кончаловского объяснила, почему не снимается в кино
10 вопросов звезде. Мария Мацель — о «Черном облаке», Серсее и пломбире
Звезда «Чебурашки» ответила на слухи об эмиграции в Аргентину
Петров внезапно женился, Ургант вернулся в кино: новости недели
Умер звезда сериала «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Максим Матвеев представил «Триггер. Фильм»
Хью Джекман разводится с женой после почти 30 лет брака
Александр Петров женился
Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве
Сальма Хайек появилась на кинофестивале, несмотря на забастовки
Наташа Королёва пожаловалась на трудные съемки в кино
Ургант впервые снялся в фильме после долгого перерыва
Российские кинотеатры готовы к штрафам за показы «Барби» и «Оппенгеймера»
«Я не имела права голоса»: Гузеева вспомнила съемки с Гурченко
Матвеев, Старшенбаум, Мороз: все звезды на закрытии фестиваля сериалов
Офис Disney захватили мыши
Вышел трейлер «Бременских музыкантов» с Пересильд, Ароновой, Буруновым
Кейт Уинслет рассказала о съемках обнаженной сцены
Надежда Михалкова, Алика Смехова и другие звезды на кинопремьере
Кристина Асмус показала себя в свадебном платье
10 вопросов звезде. Виктория Исакова — о «Лунатиках» и желании сыграть всех в «Игре престолов»
Ольга Бузова напугала гримом на съемках
Владимир Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием
Все новости
Здесь пока нет рецензий и отзывов к фильму «Герой наших снов», хотите написать?
Новые трейлеры
Герой наших снов
Трейлер (англ.)
Плакса
Трейлер
Триггер. Фильм
Тизер-трейлер
Летучий корабль
Трейлер
Молодой Папа
Дублированный трейлер
Иди ко мне, детка
Дублированный трейлер
Рецепт любви
Трейлер (франц., англ.суб.)
Уроки химии
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Герой наших снов (Dream Scenario, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Герой наших снов. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Герой наших снов, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь