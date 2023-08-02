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1993

2023драмаисторический

Сюжет фильма:

Москва, 1993 год. Виктор потерял работу в НИИ и теперь варит трубы под землей. Денег нет, семья трещит по швам, жена хочет заняться собственным бизнесом, дочь взрослеет и отдаляется… В дни больших надежд и грозных потрясений так важно иметь хоть какую-то опору. Но вместо этого герои оказываются по разные стороны баррикад.

«1993» — драма по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой.

Режиссер
Александр Велединский
В ролях
Евгений Цыганов, Екатерина Вилкова, Александр Робак, Максим Лагашкин, Александра Ребенок, Григорий Верник, Анна Цветкова, Сергей Баталов, Виктория Смирнова, Анатолий Залюбовский, Игорь Кожевин, Александр Кухаренко, Элизабет Дамскер, Дина Губайдуллина, Андрей Рапопорт, Евгений Серзин
Страна
Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер
Кадры19
19
фотографий
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