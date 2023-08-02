Москва, 1993 год. Виктор потерял работу в НИИ и теперь варит трубы под землей. Денег нет, семья трещит по швам, жена хочет заняться собственным бизнесом, дочь взрослеет и отдаляется… В дни больших надежд и грозных потрясений так важно иметь хоть какую-то опору. Но вместо этого герои оказываются по разные стороны баррикад.

«1993» — драма по мотивам одноименного романа Сергея Шаргунова с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой.