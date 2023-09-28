Безумный и отчаянный Джон Крамер отправляется в Мексику в надежде на то, что экспериментальная медицина исцелит его от рака. Но вскоре он понимает, что все это не более, чем мошенничество. Так у серийного маньяка появляется новая причина убивать. Чтобы отомстить аферистам, он реализует свои самые извращенные и садистские фантазии.

«Пила 10» — юбилейная часть хоррор-франшизы, действие которой разворачивается между событиями первого и второго фильмов.