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Пила 10

Saw X

2023драматриллердетективкриминалужасы

Сюжет фильма:

Безумный и отчаянный Джон Крамер отправляется в Мексику в надежде на то, что экспериментальная медицина исцелит его от рака. Но вскоре он понимает, что все это не более, чем мошенничество. Так у серийного маньяка появляется новая причина убивать. Чтобы отомстить аферистам, он реализует свои самые извращенные и садистские фантазии.

«Пила 10» — юбилейная часть хоррор-франшизы, действие которой разворачивается между событиями первого и второго фильмов.

Режиссер
Кевин Гротерт
В ролях
Тобин Белл, Стивен Брэнд, Синневе Макоди Лунд, Майкл Бич, Рената Вака, Паулетта Эрнандес, Октавио Инохоса, Джошуа Окамото
Страна
США
Премьера
28 сентября (Мир)
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Трейлер
Кадры7
7
фотографий
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