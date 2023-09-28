В постапокалиптическом будущем идет война между людьми и искусственным интеллектом. Джошуа, бывший спецназовец, чья жена бесследно пропала, должен выследить и убить Создателя — неуловимого архитектора ИИ, разработавшего секретное оружие, которое способно положить конец войне… и самому человечеству. Вместе с командой оперативников Джошуа пробирается в самое сердце оккупированной роботами территории. И обнаруживает, что смертоносное оружие, которое ему приказано уничтожить, — это ИИ в теле маленькой девочки.

«Создатель» — фантастический боевик Гарета Эдвардса с Джоном Дэвидом Вашингтоном в главной роли.