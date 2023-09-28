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Создатель

The Creator

2023драматриллербоевикприключенияфантастика

Сюжет фильма:

В постапокалиптическом будущем идет война между людьми и искусственным интеллектом. Джошуа, бывший спецназовец, чья жена бесследно пропала, должен выследить и убить Создателя — неуловимого архитектора ИИ, разработавшего секретное оружие, которое способно положить конец войне… и самому человечеству. Вместе с командой оперативников Джошуа пробирается в самое сердце оккупированной роботами территории. И обнаруживает, что смертоносное оружие, которое ему приказано уничтожить, — это ИИ в теле маленькой девочки.

«Создатель» — фантастический боевик Гарета Эдвардса с Джоном Дэвидом Вашингтоном в главной роли.

Режиссер
Гарет Эдвардс
В ролях
Джон Дэвид Вашингтон, Мадлен Юна Войлс, Эллисон Дженни, Джемма Чан, Ралф Айнесон, Марк Менчака, Кен Ватанабе, Мези Этвуд, Амер Чадха-Патель, Майкл Эспер, Йен Верден, Маккензи Лэнсинг, Леанна Чеа
Страна
США
Премьера
28 сентября (Мир)
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Трейлер
Кадры16
16
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