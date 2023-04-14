Устав от своего токсичного и самовлюбленного босса, графа Дракулы, требующего все новых и новых жертв, его бессменный и самоотверженный помощник Ренфилд хочет начать новую жизнь. Современный мир представляет собой не меньшую опасность, чем созависимые отношения, но Ренфилд готов побороться за свое счастье, особенно после встречи с милой девушкой Ребеккой Куинси. Вот только Дракула не готов так легко распрощаться со своим верным слугой.

«Ренфилд» — фэнтезийная хоррор-комедия с Николасом Кейджем в роли Дракулы.