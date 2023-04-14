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Ренфилд

Renfield

2023комедияужасыфэнтези
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Сюжет фильма:

Устав от своего токсичного и самовлюбленного босса, графа Дракулы, требующего все новых и новых жертв, его бессменный и самоотверженный помощник Ренфилд хочет начать новую жизнь. Современный мир представляет собой не меньшую опасность, чем созависимые отношения, но Ренфилд готов побороться за свое счастье, особенно после встречи с милой девушкой Ребеккой Куинси. Вот только Дракула не готов так легко распрощаться со своим верным слугой.

«Ренфилд» — фэнтезийная хоррор-комедия с Николасом Кейджем в роли Дракулы.

Режиссер
Крис МакКей
В ролях
Николас Кейдж, Шоре Агдашлу, Николас Холт, Аквафина, Бен Шварц, Адриан Мартинес, Бесс Роус, Ахмед Закрук, Брэндон Скотт Джонс, Кэролин Уильямс, Дженна Кэнелл, Уильям Рэгсдэйл, Дерек Руссо
Страна
США
Премьера
14 апреля (Мир)
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Трейлер
Кадры2
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