Семья Маргарет, которой вот-вот исполнится 12 лет, переезжает из Нью-Йорка в Нью-Джерси. Ее мама — христианка, а папа — еврей. Сама девочка растет без привязки к определенной вере и вообще не слишком релизиозна. Хотя время от времени она обращается к Богу с молитвой, начинающейся со слов «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет». Но однажды героиня начинает чувствовать потребность в религиозной принадлежности, поэтому в качестве школьного задания выбирает изучение разных религий, надеясь, что это поможет ей в выборе.

«Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет» — экранизация одноименного романа американской писательницы Джуди Блум.