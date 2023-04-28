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Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет

Are You There God? It's Me, Margaret

2023драмакомедия
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Сюжет фильма:

Семья Маргарет, которой вот-вот исполнится 12 лет, переезжает из Нью-Йорка в Нью-Джерси. Ее мама — христианка, а папа — еврей. Сама девочка растет без привязки к определенной вере и вообще не слишком релизиозна. Хотя время от времени она обращается к Богу с молитвой, начинающейся со слов «Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет». Но однажды героиня начинает чувствовать потребность в религиозной принадлежности, поэтому в качестве школьного задания выбирает изучение разных религий, надеясь, что это поможет ей в выборе.

«Ты здесь, Бог? Это я, Маргарет» — экранизация одноименного романа американской писательницы Джуди Блум.

Режиссер
Келли Фрэмон
В ролях
Рэйчел МакАдамс, Кэти Бейтс, Бенни Сэфди, Эбби Райдер Фортсон, Эль Грэхэм, Вилбур Фицджералд, Миа Диллон
Страна
США
Премьера
28 апреля (Мир)
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Трейлер
Кадры4
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