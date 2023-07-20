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История физика-теоретика Джулиуса Роберта Оппенгеймера, считающегося «отцом атомной бомбы». В 1940-х годах в рамках «Манхэттенского проекта» он руководил разработкой первого ядерного оружия в Лос-Аламосской национальной лаборатории.
«Оппенгеймер» — биографическая драма Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи в главной роли, основанная на книге «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера» Кая Берда и Мартина Дж. Шервина.