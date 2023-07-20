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Оппенгеймер

Oppenheimer

2023драмабиографияисторический
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Сюжет фильма:

История физика-теоретика Джулиуса Роберта Оппенгеймера, считающегося «отцом атомной бомбы». В 1940-х годах в рамках «Манхэттенского проекта» он руководил разработкой первого ядерного оружия в Лос-Аламосской национальной лаборатории.

«Оппенгеймер» — биографическая драма Кристофера Нолана с Киллианом Мерфи в главной роли, основанная на книге «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера» Кая Берда и Мартина Дж. Шервина.

Режиссер
Кристофер Нолан
В ролях
Киллиан Мерфи, Эмили Блант, Флоренс Пью, Роберт Дауни-мл., Мэтт Дэймон, Рами Малек, Джош Хартнетт, Бенни Сэфди, Дэйн ДеХаан, Кеннет Брана, Джек Куэйд, Майкл Ангарано, Дилан Арнольд, Дэвид Крамхолц, Мэттью Модайн, Олден Эренрайк, Олли Хааскиви, Маттиас Швайгхефер, Алекс Вулф, Гари Олдман, Кейси Аффлек
Страна
США, Великобритания
Премьера
20 июля 2023 (Мир)
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Трейлеры2
Кадры
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