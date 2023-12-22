Стальная хватка (2023)

Вся их жизнь состоит из сражений и изнурительных тренировок. Когда они выходят на арену, толпа приветствует могучих юношей в предвкушении зрелища, словно древнеримских гладиаторов. Но они — всего лишь дети некогда знаменитого бойца, теперь посвятившего свою жизнь карьере четырех сыновей. Им тоже суждено стать великими чемпионами — другого выбора у парней просто нет.

«Стальная хватка» — история легендарной династии фон Эрихов, семьи рестлеров, оказавших большое влияние на развитие спорта с 1960-х годов.