Наверх
Стальная хватка

Стальная хватка (2023)

The Iron Claw

2023драма

Сюжет фильма «Стальная хватка»

:

Вся их жизнь состоит из сражений и изнурительных тренировок. Когда они выходят на арену, толпа приветствует могучих юношей в предвкушении зрелища, словно древнеримских гладиаторов. Но они — всего лишь дети некогда знаменитого бойца, теперь посвятившего свою жизнь карьере четырех сыновей. Им тоже суждено стать великими чемпионами — другого выбора у парней просто нет.

«Стальная хватка» — история легендарной династии фон Эрихов, семьи рестлеров, оказавших большое влияние на развитие спорта с 1960-х годов.

Режиссер

Шон Дуркин

В ролях

Зак Эфрон, Лили Джеймс, Харрис Дикинсон, Джереми Аллен Уайт, Мора Тирни, Холт МакКэллани, Кэззи Луис Серегино, Стэнли Саймонс, Кевин Антон, Джим Глисон

Страна

США, Великобритания
Возрастные ограничения
16 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

9
Кадр из Стальная хватка
Кадр из Стальная хватка
Кадр из Стальная хватка
Кадр из Стальная хватка
Кадр из Стальная хватка
9
фотографий
Читайте также
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд поддержала возлюбленного на премьере
Кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»
Сухорукова «уменьшили» для роли в «Последнем богатыре»
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук заявил о кадровом голоде в российском кино
Владимир Познер
Познер, Цискаридзе, Верник посетили премьеру фильма-оперы
Энтони Хопкинс
85-летний Энтони Хопкинс восхитил соцсети танцами на кухне
Александр Петров в фильме «Лед 3»
Петров, Аронова и молодые актеры в первом трейлере фильма «Лед 3»
Юлия Пересильд с дочками Марией и Анной
Пересильд с дочками и новой прической на премьере фильма
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена Брюса Уиллиса рассказала о чувстве вины из-за деменции мужа
Милош Бикович
Милош Бикович поделился эмоциями от будущего отцовства
Кадр из фильма «Феррари»
Звезда «Феррари» резко ответил на критику фильма
Наталья Ионова с дочерьми Верой и Лидией
Глюкоза с дочерьми, дочь Киркорова и другие на премьере фильма
Василий Ливанов
Василий Ливанов осудил поведение уехавших из России звезд
Александр Митта
Стало известно об ухудшении состояния 90-летнего Митты
Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей
«Ланфрен-ланфра»: Боярский спел для премьеры фильма про гардемаринов
Константин Хабенский
Хабенский собирается впервые выступить режиссером спектакля
Гвинет Пэлтроу
51-летняя Гвинет Пэлтроу показала фигуру в боди
Юрий Соломин
В Малом театре рассказали о состоянии Юрия Соломина
Александр Митта
90-летнему Александру Митте вызвали скорую помощь
Агата Муцениеце с детьми
Агата Муцениеце рассказала о планах на Новый год
Кристина Асмус
Кристина Асмус пожаловалась на жестокую травлю после выхода «Текста»
Брэд Питт
Брэд Питт вышел в свет с новой возлюбленной
Сергей Безруков
Сергей Безруков считает, что детей необходимо воспитывать с помощью искусства
Гарик Сукачев
Гарик Сукачев признался в тоске по Михаилу Ефремову
Елки 10
«Елки» возвращаются, Ефремов загадывает желание об УДО: новости недели
Кристина Асмус
Кристина Асмус рассказала о трудных съемках после перелома ноги
«Король лев»
Выход фильма «Муфаса: Король лев» перенесен на декабрь 2024 года
Илон Маск
Даррен Аронофски снимет фильм про Илона Маска
Дэдпул
Премьеры «Дэдпула» и «Капитана Америки» перенесли из-за забастовки актеров
Роберт Де Ниро
Компания Де Ниро проиграла в суде 1,2 млн долларов экс-помощнице
Артур Сопельник, фото предоставлено актером
Артур Сопельник: «Мне говорили: “Ты — кадет”. Хорошо, но я же еще и актер»
Все новости
Новые трейлеры
Кадр из мультфильма «Побег из курятника 2»
Побег из курятника 2
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Мадам Паутина»
Мадам Паутина
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Стальная хватка»
Стальная хватка
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Цербер»
Цербер
Трейлер
Кадр из фильма «Лед 3»
Лед 3
Тизер-трейлер
Кадр из сериала «Кеша должен умереть»
Кеша должен умереть
Трейлер
Кадр из мультфильма «Гарфилд»
Гарфилд
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Сама виновата?»
Сама виновата?
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Стальная хватка (The Iron Claw, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Стальная хватка. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Стальная хватка, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь