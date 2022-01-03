Открытия года: молодые актеры, которые нас впечатлили в 2021-м

Ольга Бодрова | Источник: PersonaStars

23-летняя Ольга Бодрова играет как дышит. Столь же непринужденно жил в кадре ее отец, Сергей Бодров. Актер, создавший культовый образ в фильмах «Брат» и «Брат 2», трагически погиб, когда Оле было всего четыре года. Но талант явно перешел по наследству. Как и умение прицельно выбирать роли.

Ольга дебютировала в большом кино, сыграв главную роль в фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз». И эта солнечная медитативная картина сразу же отхватила главный приз на «Кинотавре 2021» (а сама Ольга — награду за лучшую женскую роль).

Головокружительный успех, а также «тяжесть» громкой фамилии девушку не пугают. «Это не тяжесть, это мои корни. Это моя семья, часть моей жизни, ну, а то, что ко мне пристальное внимание, это данность, в которой я живу», — заявляет она в интервью для Vogue. Ну а мы с нетерпением ждем развития карьеры молодой артистки. И первым делом — ее появления в фэнтези-сериале Данилы Козловского про альтернативную историю России начала XX века «Карамора».

Макар Хлебников

Когда вышел сериал Натальи Мещаниновой «Пингвины моей мамы», сразу стало понятно: родилась новая звезда. Макар Хлебников точно и пронзительно сыграл подростка Гошу, который пробует себя на стендап-сцене, цапается с родителями, влюбляется и переживает боль, гнев и стыд, сопровождающие взросление. 19-летний артист поразил природной органикой и существованием почти в документальном режиме.

Может, поначалу и были мысли о протекции, ведь отец Макара — режиссер «Аритмии» и «Обычной женщины» Борис Хлебников. Но с первой серии стало понятно: с таким даром свободно существовать на экране не нужны никакие покровительства. Кстати, строгий к выбору актеров Хлебников уже снял сына в своем новом фильме «Три минуты молчания», но мы надеемся, что Макара вскоре заметят и другие большие режиссеры.

Полина Гухман

Полина Гухман растет буквально на наших глазах. Совсем недавно она была трогательной крошкой («Иван»), потом стала дерзкой девчонкой-подростком (второй сезон «Мир! Дружба! Жвачка!»). Знаковая киноработа Полины — юная Маша, взрослеющая в разгар лихих 90-х, из одноименного ностальгического фильма Анастасии Пальчиковой. Полина делила эту роль с Анной Чиповской и ни на секунду, ни на грамм не проиграла более опытной коллеге.

В 2021 году у 15-летней актрисы было много и других заметных появлений: от сериалов «Сама дура» и «Сказки Пушкина. Для взрослых» до новогодней комедии «Мой папа не подарок».

Елизавета Янковская

27-летняя представительница благородной актерской династии до сих пор будто скрывалась в тени талантливого старшего брата Ивана Янковского. Но в 2021-м Лизу просто нельзя было не заметить. В «Подельниках» она на пятерку сработалась с главным представителем нового актерского поколения Юрой Борисовым. В сериале «Пропавшая» с аристократичной прохладцей воплотила психологически сложный образ. В 2022 году грядет неоднозначный, потенциально скандальный проект: биографическая драма «Ника», где Лиза сыграет молодую поэтессу трагической судьбы Нику Турбину.

Денис Власенко

Мистер Уязвимость-2021. Денис стал открытием после выхода «Подбросов», в которых его герой не чувствует боли, но нуждается в любви. А в одном из самых откровенных российских сериалов «Happy End» актер вновь демонстрирует фирменную хрупкость и беззащитность.

Власенко 24 года, и роли инфантильных и ранимых молодых людей ему очень к лицу. В январе 2022 года стартует что-то вроде отечественной версии «Сексуального просвещения» — комедийный сериал «Мне плевать, кто вы», где его герой будет вырываться из-под гиперопеки любящей матери в исполнении Евгении Дмитриевой.

Валентина Ляпина

Валентина Ляпина — девушка живого обаяния и боттичеллиевской красоты. Чаще ее узнают как рыжеволосую пацанку Женьку из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», но число проектов, в которых Валя участвовала, приближается к пятидесяти (!). К 19-ти годам у актрисы в копилке дуэт с Владимиром Вдовиченковым («Дорогой папа»), яркие роли в сериалах «Подслушано» и «Везет», в комедиях «Семейных бюджет» и «Нефутбол». На подходе любопытный сериал «Даркнет», а также наш ответ «Игре престолов» — эпичное фэнтези «Этерна».

К концу 2021 года 23-летний Глеб Калюжный из категории «открытий» перешел в разряд полноценных звезд. Дерзкий смоленский вампирчик («Вампиры средней полосы»), подросток, затравленный одноклассниками («Новенький»), рэпер, создавший вынужденную коллаборацию с прожженным рокером из 90-х («Солдаут»)…

До сих пор герои Калюжного шли напролом. В 2022-м будет много шансов увидеть, на что еще актер способен. Он вернется к роли Леши в драме взросления «14+: Продолжение», где сыграет вместе с еще одной героиней нашего списка открытий года Полиной Гухман. Окажется в плену террористов в сериале Николая Хомерики «Сын» с Анной Ардовой и Алексеем Серебряковым, а также организует тайных клуб дуэлянтов «Черная весна».

Алена Михайлова | Источник: Алексей Молчановский

Алена выстрелила с выходом обаятельных «Чик», но не утонула в лучах славы, а продолжила активно сниматься. Среди ее самых ярких ролей 2021 года — умница и красавица Кира, судьбу которой безжалостно растоптали в «Общаге» Романа Васьянова. И это далеко не все: у 26-летней Михайловой роскошная роль в советском нуаре «За час до рассвета», заметное появление в «Клинике счастья» и блестящий комедийный выход в «Секретах семейной жизни» про пару, которая пытается разжечь былую страсть самыми радикальными способами, включая убийство.

Олег Чугунов

Запоминайте: веснушки, лохматая челка, стеснительная улыбка. В 2021 году 17-летний Олег Чугунов появился сразу в нескольких отечественных блокбастерах: «Майор Гром: Чумной Доктор», «Девятаев», «Бендер: Начало». Рассмотреть юного актера еще подробнее можно было в фильме «Африка» про блокадный Ленинград. А впереди у него давно ожидаемая премьера сериала «Хор», который не имеет ничего общего с одноименным проектом Райана Мерфи, хотя тоже рассказывает о судьбе хора – только советского, мальчишеского и в 1972 году.

Елена Тронина | Источник: Legion-Media.ru

Сыграв в Happy End звезду вебкама под ником Hungrybunny, 31-летняя Лена покорила зрителей своей непосредственностью. Кстати, начинала карьеру актриса не в российском кино, а в европейском. Например, снялась в долгоиграющем немецком сериале «Место преступления» и фестивальной драме «Дети бегут». К удаче нашего зрителя, для Трониной уже нашлось много ролей в будущих отечественных проектах: от ожидаемых «Анны К.» и второго сезона «Триггера» до многообещающих сериалов «Аврора», «Идентификация» и фантастического триллера «Нейро».

Недаром к юной ведьмочке Арине из «Топей» неровно дышит персонаж Тихона Жизневского, ведь у исполнительницы этой роли Вероники Мохиревой взгляд — настоящий магнит! А еще она обладает абсолютной актерской отвагой. При этом 23-летняя Вероника не только перспективная актриса, но и певица с собственным музыкальным проектом. Одно из ярких выступлений десятого сезона «Голоса» — ее исполнение «Жизни в розовом цвете» Эдит Пиаф. Что немаловажно — с нестыдным французским произношением.

В 2022 году мы увидим Веронику в сериале со звездным составом «Новая жизнь», но уверены, что она еще удивит нас не только ролями, но и своими песнями.

27-летний Геннадий запомнился своей первой же крупной киноролью — студента-физика Забелы в экранизации «Общаги-на-Крови» Алексея Иванова. Ботаник-первокурсник, которого товарищи по общаге воспринимают как управляемого и безопасного, вдруг находит в себе силы в одиночку противостоять всеобщей косности и вранью. Он даже почти успевает спасти девушку из беды! Вырыпаеву с его мягкой внешностью идут роли интеллигентов. В сериале «Бомба» про физиков-ядерщиков он тоже играет мягкотелого лаборанта, влюбленного в героиню Аглаи Тарасовой. А о своих будущих проектах и планах Геннадий рассказал нам в коротком видеоинтервью.

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