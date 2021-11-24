Новые герои российского кино: Владимир Мункуев

Кино Mail.ru совместно с Институтом развития интернета запускает проект в формате коротких видеоинтервью, в центре которых — новые яркие и талантливые, неординарные и добившиеся первого признания и даже международного успеха представители российской киноиндустрии.

Герой премьерного выпуска — Владимир Мункуев, 34-летний режиссер из Якутска, признанный лучшим на «Кинотавре 2021» за свою атмосферную драму «Нуучча». Портрет героя, а также его мысли о кино, поисках своего стиля, страхах и планах на будущее — в видеоролике режиссера Григория Данилова из творческого объединения Human Films.