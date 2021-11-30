Новые герои российского кино: Екатерина Селенкина

Проект «Новые герои кино» рассказывает о неординарных представителях новой волны российских кинематографистов, добившихся первого признания не только у наших зрителей, но и за рубежом. В 2021 году 29-летняя Екатерина Селенкина дебютировала в полном метре и сразу же покорила Венецианский кинофестиваль, победив со своим фильмом « Обходные пути » в программе «Неделя критиков».

Мыслями о российском экспериментальном кино и его будущем, а также о том, почему она снимает на пленку и чего хотела бы достигнуть, Екатерина поделилась в видеоролике режиссера Арсения Полушкина из творческого объединения Human Films.