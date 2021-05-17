Михалкова и Янковская играют мать и дочь: первые фото

Моя героиня еще ребенком завоевала славу, к которой люди идут всю жизнь. И так же рано все для нее закончилось... <...> Потеряв популярность, она всю жизнь искала свой утраченный «голос», который сделал ее в детстве звездой. Для меня этот поиск — самое интересное в моей героине. И, конечно, тема взаимоотношений с матерью, с семьей.