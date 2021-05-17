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17 мая 2021, фоторепортажСъемки

Михалкова и Янковская играют мать и дочь: первые фото

Актрисы исполняют главные роли в фильме о Нике Турбиной
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фотографий
11
фотографий
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фотографий

В Москве снимают фильм «Ника». Главная героиня драмы — поэтесса Ника Турбина, прославившаяся в возрасте 7 лет и прожившая короткую, но полную драматичных событий жизнь. Ее на экране воплотит Елизавета Янковская.

Моя героиня еще ребенком завоевала славу, к которой люди идут всю жизнь. И так же рано все для нее закончилось... <...> Потеряв популярность, она всю жизнь искала свой утраченный «голос», который сделал ее в детстве звездой. Для меня этот поиск — самое интересное в моей героине. И, конечно, тема взаимоотношений с матерью, с семьей.
Елизавета Янковская

Роль матери Ники, художницы Майи Никаноркиной, в фильме исполнит Анна Михалкова.

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К таким проектам подходишь с большой осторожностью и сомнением в себе: они всегда требуют серьезной отдачи и мастерства.
Анна Михалкова

Также в фильме снимутся Вита Корниенко (она играет Нику в детстве) и Иван Фоминов.

Режиссером фильма стала Василиса Кузьмина. Для нее «Ника» станет дебютом в длинном метре. Художественными руководителями и продюсерами картины являются Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Федор Бондарчук.

Съемки пройдут не только в Москве, но и на берегу Черного моря.

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