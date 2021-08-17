23-летняя дочь Бодрова впервые появится в главной роли в кино

В центре сюжета — влюбленные Саша (Бодрова) и Коля (Степанов), укрывшиеся от мира в старом домике посреди леса. Однажды они встречают загадочную супружескую пару (Ауг и Смоляков), очень похожую на них самих, и пытаются разобраться в своих чувствах с их помощью.