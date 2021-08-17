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17 августа 2021, фоторепортажСъемки

23-летняя дочь Бодрова впервые появится в главной роли в кино

Ольга Бодрова снялась в фильме «Море волнуется раз»
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Дочь знаменитого актера и режиссера Сергея Бодрова, актриса Ольга Бодрова исполнила главную роль в новой картине Николая Хомерики «Море волнуется раз». В фильме также снялись Валерий Степанов, Юлия Ауг и Андрей Смоляков.

Новость
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В центре сюжета — влюбленные Саша (Бодрова) и Коля (Степанов), укрывшиеся от мира в старом домике посреди леса. Однажды они встречают загадочную супружескую пару (Ауг и Смоляков), очень похожую на них самих, и пытаются разобраться в своих чувствах с их помощью.

Премьера фильма «Море волнуется раз» состоится в рамках основной конкурсной программы 32-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр», который пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября.

Ольга Бодрова родилась 24 июля 1998 года. Она окончила режиссерский факультет ГИТИСа (мастерскую Леонида Хейфеца) в 2020 году, играет на сцене театра «Мастерская Петра Фоменко».

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