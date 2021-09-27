Дочь Бодрова получила приз за лучшую женскую роль на «Кинотавре»

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Победителем в главной номинации — «Лучший фильм» — стала картина Николая Хомерики «Море волнуется раз». Получая награду, режиссер обратился к жюри:

Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло. На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам. Николай Хомерики

В центре сюжета — влюбленные, укрывшиеся от мира в старом домике посреди леса. Однажды они встречают загадочную супружескую пару, очень похожую на них самих, и пытаются разобраться в своих чувствах с их помощью.

Лучшие актеры

Исполнившая в ленте «Море волнуется раз» главную роль 23-летняя Ольга Бодрова получила награду за лучшую женскую роль. Актриса не смогла присутствовать на церемонии, и статуэтку за нее получил режиссер.

Призом им. О. Янковского за лучшую мужскую роль наградили Павла Деревянко, снявшегося в триллере «Подельники».

Другие награды

Также жюри наградили за лучшую режиссуру Владимира Мункуева, снявшего фильм «Нуучча», и Романа Васьянова (номинация «Лучший дебют» за фильм «Общага»).

Общага 2021 / Россия 18+ драма Моя оценка Хочу посмотреть