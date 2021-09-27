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27 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Дочь Бодрова получила приз за лучшую женскую роль на «Кинотавре»

Названы победители крупнейшего российского киносмотра
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фотографии
34
фотографии
34
фотографии

В Сочи состоялось торжественное закрытие фестиваля «Кинотавр 2021», в ходе которого жюри наградили победителей. По ступеням Зимнего театра, где была проведена церемония, прошли звездные гости и участники фестиваля: Федор Бондарчук и Паулина Андреева, Виктория Толстоганова, Варвара Шмыкова, Олеся Судзиловская, Анна Банщикова, Ольга Сутулова, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Александр Роднянский и многие другие.

Новость
Дочь Бодрова-мл. дала интервью после дебюта на «Кинотавре»

Победителем в главной номинации — «Лучший фильм» — стала картина Николая Хомерики «Море волнуется раз». Получая награду, режиссер обратился к жюри:

Этот фильм если заходит, то он заходит. Я рад, что вам зашло. На основе нашей с женой жизни эта история была придумана. Спасибо вам.
Николай Хомерики

В центре сюжета — влюбленные, укрывшиеся от мира в старом домике посреди леса. Однажды они встречают загадочную супружескую пару, очень похожую на них самих, и пытаются разобраться в своих чувствах с их помощью.

Лучшие актеры

Исполнившая в ленте «Море волнуется раз» главную роль 23-летняя Ольга Бодрова получила награду за лучшую женскую роль. Актриса не смогла присутствовать на церемонии, и статуэтку за нее получил режиссер.

Море волнуется раз
2021/Россия16+драмамелодрама
Моя оценка

Призом им. О. Янковского за лучшую мужскую роль наградили Павла Деревянко, снявшегося в триллере «Подельники».

Другие награды

За лучший сценарий был отмечен фильм Алексея Чупова и Наташи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал».

Также жюри наградили за лучшую режиссуру Владимира Мункуева, снявшего фильм «Нуучча», и Романа Васьянова (номинация «Лучший дебют» за фильм «Общага»).

Общага
2021/Россия18+драма
Моя оценка

Напомним, 32-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» прошел в Сочи с 18 по 25 сентября 2021 года. Жюри возглавила актриса Чулпан Хаматова. Смотр закрыл фильм «Разжимая кулаки» — режиссерская работа ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, ставшая триумфатором минувшего Каннского фестиваля в программе «Особый взгляд». 

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