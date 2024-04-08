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Каждый мечтает о собаке

Каждый мечтает о собаке (2024)

20241 ч. 30 мин.драмадетскийсемейный

Сюжет фильма «Каждый мечтает о собаке»

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Московский пятиклассник Юрка — робкий 12-летний мальчик, еще больше замкнувшийся в себе после смерти отца. Но когда в классе появляются двое новеньких, его жизнь меняется. Благодаря своим новым друзьям, которые оказываются детьми знаменитого летчика-испытателя, Юрка уже не чувствует себя таким одиноким. Подросток проходит свой путь взросления через жизненные испытания, которые поджидают его дома и в школе, познает настоящую дружбу и первую влюбленность.

«Каждый мечтает о собаке» — драма взросления, снятая по повести Владимира Железникова. Главные роли в фильме сыграли Константин Крюков, Катерина Шпица, Иван Колесников, Сергей Никоненко, Игорь Костолевский и Ирина Купченко.

Режиссер

Ольга Беляева

В ролях

Борис Дейков, Вера Островская, Иван Колесников, Макар Фомин, Вероника Васильева, Данила Харенко, Елизавета Медведева, Екатерина Шпица, Дмитрий Муляр, Сергей Никоненко, Константин Крюков, Игорь Костолевский, Ирина Купченко, Евгения Дмитриева, Борис Каморзин, Тамара Акулова, Сергей Кемпо, Александр Ефимов

Страна

Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер

Кадры

25
Кадр из Каждый мечтает о собаке
Кадр из Каждый мечтает о собаке
Кадр из Каждый мечтает о собаке
Кадр из Каждый мечтает о собаке
Кадр из Каждый мечтает о собаке
25
фотографий
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