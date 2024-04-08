Каждый мечтает о собаке (2024)

Московский пятиклассник Юрка — робкий 12-летний мальчик, еще больше замкнувшийся в себе после смерти отца. Но когда в классе появляются двое новеньких, его жизнь меняется. Благодаря своим новым друзьям, которые оказываются детьми знаменитого летчика-испытателя, Юрка уже не чувствует себя таким одиноким. Подросток проходит свой путь взросления через жизненные испытания, которые поджидают его дома и в школе, познает настоящую дружбу и первую влюбленность.

«Каждый мечтает о собаке» — драма взросления, снятая по повести Владимира Железникова. Главные роли в фильме сыграли Константин Крюков, Катерина Шпица, Иван Колесников, Сергей Никоненко, Игорь Костолевский и Ирина Купченко.