Новые герои российского кино: Кирилл Соколов

Режиссер и сценарист, которого из-за ярко выраженного стиля уже окрестили нашем Гаем Ричи, — о том, как из физика стать кинематографистом, о самобичевании и амбициозных планах, включающих новую криминальную комедию с Анной Михалковой