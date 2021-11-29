Новые герои российского кино: Кирилл Соколов

В свежем выпуске проекта Кино Mail.ru «Новые герои кино» — 32-летний режиссер и сценарист Кирилл Соколов. Из-за ярко выраженного стиля, ловких постановочных решений и обилия брутальных сцен в его дебютном фильме «Папа, сдохни» Соколова уже окрестили нашим Гаем Ричи и самородком российского жанрового кино. О том, как из физика стать кинематографистом, о самобичевании и громадье планов, включающих новую криминальную комедию «Оторви и выбрось» с Анной Михалковой в главной роли, Кирилл рассказывает в видеоролике от режиссера Аллы Котеневой из творческого объединения Human Films.