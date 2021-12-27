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27 декабря 2021, статьяЮбилеи

К 50-летию Сергея Бодрова: 5 культовых ролей «последнего героя»

Защитник слабых и непримиримый борец за правду — к 50-летию со дня рождения Сергея Бодрова-младшего, символа эпохи 90-х и нашего последнего национального героя, вспоминаем немногочисленные, но такие яркие роли любимого актера
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фотографий

«Кавказский пленник»

Кажется, уже первая большая киноработа Бодрова-младшего предвещала его прочную и нерушимую связь с тем временем, в котором он жил, — действие «Кавказского пленника» Льва Толстого режиссер Сергей Бодров перенес из XIX века в 1990-е, во время Первой чеченской войны. На съемках постановщик никак не мог найти достойного партнера для Олега Меньшикова — уже известного и опытного артиста. Бодров-младший, помогавший отцу на площадке в качестве ассистента, предложил попробовать себя и, несмотря на полное отсутствие опыта, прекрасно справился с ролью рядового салаги Вани Жилина, впервые открывшей зрителям природное обаяние и располагающую естественность актера.

7.5
Кавказский пленник
1996/Россия, Казахстан16+драмавоенный
Моя оценка

«Брат»

После выхода «Брата» Алексея Балабанова, написавшего роль Данилы Багрова специально для Сергея Бодрова, актер стал народным любимцем. Словно продолжая линию Жилина, Багров, вернувшийся с войны и неустроенный в жизни, оказался близок публике, уставшей от суровых реалий времени.

Все та же естественность, большие честные глаза и какая-то внутренняя жажда справедливости, рвущаяся наружу, позволили интеллигенту с искусствоведческим образованием Бодрову превратиться в главного бандита киноэкрана, которого полюбила вся страна. Солдат, вынужденный стать практически Робин Гудом, защитником слабых и угнетаемых, просто потому, что не может по-другому, — получив такого героя хотя бы в кино, зрители породнились с Багровым, которого уже не отделяли от личности актера.

8.2
Брат
1997/Россия16+драмабоевиккриминалмузыкальный
Моя оценка

«Восток-Запад»

Еще один дуэт Бодрова с Меньшиковым, еще одна картина безысходности и сломанных человеческих судеб — на этот раз в послевоенном Киеве 1946 года, куда, полный надежд, возвращается из Франции русский эмигрант Головин с женой и сыном.

В исторической мелодраме Режиса Варнье Бодров сыграл соседа несчастной семьи, столкнувшейся со всеми ужасами сталинского тоталитаризма. Мечтатель с томным взглядом и герой-любовник, дерзкий и не сдающийся, — на неторопливых крупных планах Варнье любуется трагической фактурой актера, фиксируя вселенскую печаль в его голубых глазах.

7.7
Восток — Запад
1999/Россия, Болгария, Испания, Украина, Франция16+драмамелодрамаисторический
Моя оценка

«Брат 2»

Возвращение к роли Данилы Багрова обеспечило Бодрову, вновь облачившемуся в свой знаменитый вязаный свитер, оглушающую народную популярность и титул кумира поколения. Цитатами его персонажа заговорили все, а кассеты с музыкой из фильма расходились рекордными тиражами. В сиквеле «Брата» главный герой разбирается с врагами с еще большей жестокостью и хладнокровием, доставшимися ему вместе с военным прошлым. Несмотря на критику и обвинения в цинизме и нетолерантности, которым немало подвергался фильм, образ Данилы Багрова, идущий в неразрывной связке с его исполнителем, закрепился в статусе фольклорного, бессмертного героя эпохи.

8.1
Брат 2
2000/Россия, США16+боевиккриминал
Моя оценка

«Сестры»

Первая и единственная режиссерская работа Бодрова, лента «Сестры» стала путевкой в кино для Оксаны Акиньшиной, а для Сергея Бодрова — возможностью попробовать себя в новом качестве. Продолжая историю борьбы за выживание на рубеже веков, теперь уже через призму уязвимого детства, сам Бодров появляется в кадре лишь в коротком, но ярком эпизоде.

В безымянном «парне из джипа» мы словно вновь узнаем Данилу Багрова, уже освоившегося в жизни и ставшего ее хозяином, — опасного, но такого родного защитника. Увидев его, сразу чувствуешь парадоксальное спокойствие и надежду на то, что все будет хорошо.

7.4
Сестры
2001/Россиядрамабоевиккриминал
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«Медвежий поцелуй»

Философская сказка о любви, ставшей возможной благодаря чуду. Брошенная матерью девочка из цирка влюбляется в медведя, а тот превращается в юношу — трогательно растерянного и с печальными глазами, в которые невозможно не влюбиться.

Эта грустная история двух одиночеств, безуспешно противостоящих жестокому и безразличному миру, — как нежный прощальный поцелуй от любимого актера. Роль в картине стала последней для Сергея Бодрова.

7.3
Медвежий поцелуй
2002/Россия, Германия, Испания, Италия, Франция, Швеция12+мелодрамафэнтези
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