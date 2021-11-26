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26 ноября 2021, статьяИнтервьюНовое имя

Новые герои российского кино: Александр Селиверстов

Режиссер, сценарист и автор многих музыкальных клипов рассказывает о своем неуемном желании снимать, делится секретом работы с актерами и рассуждает о том, что происходит с российским кино сегодня

«Новые герои кино» — проект Кино Mail.ru о ярких, талантливых и неординарных представителях новой волны российских кинематографистов, уже добившихся признания не только у наших зрителей, но и за рубежом.

Александр Селиверстов — режиссер, сценарист и автор десятков музыкальных клипов, его фильмы («Охотники», «Молоди») представляли Россию на крупнейших международных кинофестивалях. В видеопортрете, созданном режиссерским дуэтом MESH13 из творческого объединения Human Films, Александр рассказывает о своем неуемном желании снимать и делится секретом работы с актерами. 

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Смотрите другие выпуски проекта «Новые герои кино»: с актером Геннадием Вырыпаевым и режиссером Владимиром Мункуевым.

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