Новые герои российского кино: Александр Селиверстов

«Новые герои кино» — проект Кино Mail.ru о ярких, талантливых и неординарных представителях новой волны российских кинематографистов, уже добившихся признания не только у наших зрителей, но и за рубежом.

Александр Селиверстов — режиссер, сценарист и автор десятков музыкальных клипов, его фильмы («Охотники», «Молоди») представляли Россию на крупнейших международных кинофестивалях. В видеопортрете, созданном режиссерским дуэтом MESH13 из творческого объединения Human Films, Александр рассказывает о своем неуемном желании снимать и делится секретом работы с актерами.

<iframe width="853" height="480" src="https://ok.ru/videoembed/3632333261517?silent=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.