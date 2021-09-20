Шпица, Волкова, Толкалина: все звезды на «Кинотавре 2021»

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Красная дорожка и первая награда

По традиции в рамках официальной части церемонии открытия к публике обратился президент фестиваля Александр Роднянский, подчеркнувший, что в этом году перед отборочной комиссией во главе с Ситорой Алиевой стояла непростая задача — отобрать 15 конкурсных фильмов из рекордных 104 заявок. Продюсер также обратил внимание на активное участие российских картин в международных кинофестивалях:

Четыре российских фильма в Каннах, четыре в Локарно, три в Венеции , еще несколько в Сан-Себастьяне и так далее. Что же происходит с нашим кино? Почему оно так развивается? Может быть, «Кинотавр» снова, как делает это раз в пять лет, предъявляет новое поколение, и оно выходит в жизнь? Александр Роднянский

В ходе официальной части церемонии открытия (и это тоже традиция) был вручен первый, почетный приз «Кинотавра». Им наградили продюсера Сергея Сельянова с формулировкой «За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов».

Также перед гостями фестиваля выступила Манижа, представившая Россию на конкурсе «Евровидение 2021».

Жюри и участники

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Жюри основного конкурса 32-го «Кинотавра» возглавила актриса Чулпан Хаматова, продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров.

Судить короткометражные картины будет жюри, возглавляемое Ингеборгой Дапкунайте, актер Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев и кинокритик Егор Москвитин.

Впервые на «Кинотавре» в формате внеконкурсной программы также пройдут показы сериальных новинок следующего сезона.