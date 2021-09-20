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20 сентября 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Шпица, Волкова, Толкалина: все звезды на «Кинотавре 2021»

Звезды блистали на красной дорожке крупнейшего российского кинофестиваля
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Фото предоставлены организаторами

Красная дорожка и первая награда

В минувшие выходные в Сочи начал работу 32-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр». По красной дорожке торжественной церемонии открытия прошли звезды отечественного кинематографа: Равшана Куркова, Любовь Толкалина, Варвара Шмыкова, Екатерина Шпица, Ирина Горбачева, Виктория Толстоганова, Юра Борисов, Екатерина Волкова, Светлана Иванова, Сергей Бурунов, Светлана Камынина и многие другие.

Фильмом открытия стала документальная работа Петра Шепотинника «Нас других не будет», посвященная яркой, но короткой жизни Сергея Бодрова-мл. В картину вошли фрагменты эксклюзивных интервью с актером, а также с Сергеем Сельяновым, режиссером Алексеем Балабановым, музыкантом Вячеславом Бутусовым и другими близкими знакомыми и коллегами Бодрова-мл. 

Нас других не будет
2021/Россия16+документальный
Моя оценка

По традиции в рамках официальной части церемонии открытия к публике обратился президент фестиваля Александр Роднянский, подчеркнувший, что в этом году перед отборочной комиссией во главе с Ситорой Алиевой стояла непростая задача — отобрать 15 конкурсных фильмов из рекордных 104 заявок. Продюсер также обратил внимание на активное участие российских картин в международных кинофестивалях:

Четыре российских фильма в Каннах, четыре в Локарно, три в Венеции, еще несколько в Сан-Себастьяне и так далее. Что же происходит с нашим кино? Почему оно так развивается?  Может быть, «Кинотавр» снова, как делает это раз в пять лет, предъявляет новое поколение, и оно выходит в жизнь?
Александр Роднянский

В ходе официальной части церемонии открытия (и это тоже традиция) был вручен первый, почетный приз «Кинотавра». Им наградили продюсера Сергея Сельянова с формулировкой «За уникальное продюсерское чутье и поддержку российских талантов».

Также перед гостями фестиваля выступила Манижа, представившая Россию на конкурсе «Евровидение 2021».

Жюри и участники

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Жюри основного конкурса 32-го «Кинотавра» возглавила актриса Чулпан Хаматова, продюсер Петр Ануров, режиссер Петр Буслов, сценарист Олег Маловичко, киновед Лилия Немченко, оператор Юрий Никогосов и актер Петр Федоров.

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В этом году за награды фестиваля будут бороться «Герда» Натальи Кудряшовой, «Капитан Волконогов бежал» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Море волнуется раз» Николая Хомерики, «Общага» Романа Васьянова, «Оторви и выбрось» Кирилла Соколова, «Подельники» Евгения Григорьева и другие.

Судить короткометражные картины будет жюри, возглавляемое Ингеборгой Дапкунайте, актер Юра Борисов, продюсер Наталья Дрозд, сценарист Андрей Золотарев и кинокритик Егор Москвитин.

Впервые на «Кинотавре» в формате внеконкурсной программы также пройдут показы сериальных новинок следующего сезона.

«Кинотавр 2021» продлится до 25 сентября. Смотр закроет фильм «Разжимая кулаки» — режиссерская работа ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, ставшая главным триумфатором минувшего Каннского фестиваля в программе «Особый взгляд». 

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