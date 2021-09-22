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Море волнуется раз

5.515 оценок
Награды:
2021драмамелодрама
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Сюжет фильма:

Коля и Саша молоды и влюблены. Они прячутся от всех в старом лесном домике, наслаждаясь летом и солнцем, все вокруг кажется им странным и чудесным. Их идиллию омрачают лишь ночные кошмары Саши, которой снится, как ее накрывает огромной волной. А однажды ребята знакомятся со своими соседями — супружеской парой, которая очень похожа на них самих. Эта встреча помогает героям разобраться в собственных чувствах.

Режиссер
Николай Хомерики
В ролях
Ольга Бодрова, Валерий Степанов, Юлия Ауг, Андрей Смоляков
Страна
Россия
Премьера
22 сентября (Мир)
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Трейлеры2
Кадры4
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