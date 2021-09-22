Коля и Саша молоды и влюблены. Они прячутся от всех в старом лесном домике, наслаждаясь летом и солнцем, все вокруг кажется им странным и чудесным. Их идиллию омрачают лишь ночные кошмары Саши, которой снится, как ее накрывает огромной волной. А однажды ребята знакомятся со своими соседями — супружеской парой, которая очень похожа на них самих. Эта встреча помогает героям разобраться в собственных чувствах.