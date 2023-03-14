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Снегирь

2023драмабоевикприключения
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Сюжет фильма:

Блогеры Никита и Максим становятся частью экипажа старого сейнера «Снегирь» — пристанища морских бродяг, каждый из которых хочет взять улов побогаче, заработать и вернуться домой живым. Вот только ледяные волны, каторжный труд, тонны вонючей рыбы и компания сварливых неудачников — не совсем то, что представлялось героям в качестве летнего вояжа. И даже шторм, в который попадает судно, оказывается еще не главным испытанием для команды…

«Снегирь» — драма Бориса Хлебникова об испытаниях, выпавших на долю экипажа рыболовецкого траулера.

Режиссер
Борис Хлебников
В ролях
Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Евгений Сытый, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Макар Хлебников, Михаил Кремер, Олег Савостюк, Владимир Лукяньчиков, Константин Гаехо, Олег Каменщиков, Василий Щипицын
Страна
Россия
Премьера
8 июня (РФ)
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Трейлер
Кадры15
15
фотографий
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