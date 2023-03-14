Блогеры Никита и Максим становятся частью экипажа старого сейнера «Снегирь» — пристанища морских бродяг, каждый из которых хочет взять улов побогаче, заработать и вернуться домой живым. Вот только ледяные волны, каторжный труд, тонны вонючей рыбы и компания сварливых неудачников — не совсем то, что представлялось героям в качестве летнего вояжа. И даже шторм, в который попадает судно, оказывается еще не главным испытанием для команды…

«Снегирь» — драма Бориса Хлебникова об испытаниях, выпавших на долю экипажа рыболовецкого траулера.