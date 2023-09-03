От Драйвера до Петрова: 15 самых громких фильмов Венецианского фестиваля

Кадр из фильма «Бедные-несчастные»

Мастер сюрреалистических и провокационных сюжетов, автор «Лобстера» и «Убийства священного оленя» Йоргос Лантимос готовит новое прочтение «Франкенштейна» — эстетскую стимпанк-мелодраму в кислотных декорациях викторианской эпохи.

Это история Беллы Бакстер (Эмма Стоун) — молодой женщины, после кончины возвращенной к жизни ее мужем, гениальным ученым-новатором (Уиллем Дефо). Под его зорким взглядом Белла заново постигает жизнь, наверстывая все упущенные прежде возможности. Вместе с любвеобильным адвокатом (Марк Руффало) она отправляется навстречу приключениям по континентам, освободившись от предрассудков своего времени.

Лето 1957 года. Бывший гонщик «Формулы-1», гениальный предприниматель и конструктор Энцо Феррари переживает кризис. Заводу, который они с женой Лаурой построили с нуля десять лет назад, грозит банкротство. Их брак тоже находится на грани распада после смерти сына Дино, второй же его сын — от любовницы Лины Ларди. Тем временем, близится гонка по дорогам Италии Mille Miglia, участие в которой станет для Энцо судьбоносным.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239488&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Методичный убийца и хладнокровный одиночка, не знающий угрызений совести и сожалений, остается в тени, выжидая свою следующую жертву. Чем дольше он ждет, тем сильнее ему кажется, что он постепенно теряет рассудок. Кровавый брутальный нуар Дэвида Финчера с Майклом Фассбендером в главной роли и с легким налетом «Джона Уика» — это история человека, потерявшего себя в мире, где отсутствуют моральные компасы, а месть является главной движущей силой.

Юная итальянка Мимоза мечтает о славе кинозвезды, но пока довольствуется съемками в массовке и собирается выйти замуж. Накануне помолвки девушка отправляется на очередные пробы, но, получив приглашение от компании американских актеров провести с ними вечер, окунается в невероятные приключения, которые изменят ее жизнь навсегда.

Кадр из фильма «Долгожданный рассвет»

В ретро-драме о мире кино времен его золотой эпохи действие разворачивается вокруг легендарной римской киностудии «Чинечитта», а вместе с молодыми итальянскими актерами здесь блистают Лили Джеймс, Уиллем Дефо и звезда «Очень странных дел» Джо Кири.

Познакомившись с будущим королем рок-н-ролла, школьница Присцилла Болье влюбляется в него без памяти. Отвечая ей взаимностью, Элвис становится для Присциллы лучшим другом, доверяет ей свои слабости и спасает от одиночества нежной любовью. Их совместная жизнь будет далека от идеальной, но куда бы ни сворачивали эти бурные отношения, чувства в них останутся неизменными.

Словно в противовес сумбурному, многословному и громоздкому «Элвису» База Лурмана, София Коппола снимает чувственную, мягкую, построенную на крупных планах историю Присциллы Пресли, взяв за основу мемуары последней под названием «Элвис и я». В главных ролях — звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди и Кэйли Спэни, которую в следующем году можно будет увидеть в перезапуске «Чужого».

Кэри Маллиган и Брэдли Купер в фильме «Маэстро»

Вторая после «Звезда родилась» режиссерская работа Брэдли Купера — биографическая драма о судьбе знаменитого американского композитора, дирижера и пианиста Леонарда Бернстайна. Рассказывая о тернистом творческом пути автора «Вестсайдской истории», режиссер обращается к трогательной истории любви Бернстайна и его супруги Фелиции Монтеалегре (Кэри Маллиган). Купер сам же играет главного героя, для схожести прибегнув к гриму (за что актера уже успели раскритиковать).

Пронзительная социальная драма от Авы ДюВерней («Сельма», «Излом времени») о первой афроамериканке, получившей Пулитцеровскую премию в области журналистики. Это история Изабель Уилкерсон (Онжаню Эллис), отправившейся в большое путешествие из Берлина в Индию, чтобы найти ответ на вопрос — откуда началась несправедливость? На протяжении долгого и насыщенного пути героиня пытается не только разобраться в природе социального разделения в Америке, но и примириться с собственным горем.

Миллионеры со всего мира съезжаются в роскошный швейцарский отель «Дворец», чтобы встретить Новый 2000 год. Подготовка к грандиозной вечеринке лежит на плечах управляющего, глубоко преданного своему делу. Омрачает радостное предвкушение праздника лишь витающая в воздухе «проблема 2000-го года»: ровно в полночь счета богатых мира сего могут пострадать из-за блокировки компьютерных систем.

Антон Пампушный и Александр Петров (на переднем плане), кадр из фильма «Дворец»

Роман Полански возвращается в Венецию с эксцентрической комедией, в которой с присущими режиссеру черным юмором, иронией и гротеском переплетены истории множества героев из совершенно разных миров — от персонала гостиницы до французской маркизы (Фанни Ардан) и русских бандитов (бритоголовый Александр Петров и Антон Пампушный в шубе).

У Сильвии (Джессика Честейн) простая и четко спланированная жизнь: она воспитывает дочь, работает в социальной службе, ходит на собрания анонимных алкоголиков… Но все меняется после того, как бывший одноклассник Сол (Питер Сарсгаард) провожает ее до дома после встречи выпускников. Внезапно для обоих эта встреча открывает дверь в прошлое. Таков обманчиво незатейливый сюжет нового фильма Мишеля Франко, умеющего удивлять зрителей неожиданным и полным нервного напряжения ходом истории.

Долгожданная новинка от Люка Бессона — его первый за четыре года режиссерский проект после боевика «Анна». Триллер с полубезумным Калебом Лэндри Джонсом снят в мрачной стилистике, отсылающей к ранним работам режиссера.

Кадр из фильма «Догмен»

Главный герой «Догмена» — парень по имени Дуглас, еще в детстве пострадавший от отцовской жестокости и утративший всякое доверие к людям. Собаки — вот кто стал его опорой и защитой, лучшими друзьями и внимательными собеседниками. Их преданность не знает границ: псы крадут драгоценности, собирают долги и даже готовят блинчики. Когда бездействует полиция, в дело вступают терьеры и шпицы. Их новая цель — босс мексиканского картеля, захвативший власть в городе.

Уэс Андерсон, в этом году уже представлявший свой фильм «Город астероидов» в Каннах, не обошел вниманием и Венецию. Вне конкурса покажут его короткометражную приключенческую комедию с Бенедиктом Камбербэтчем и Рэйфом Файнсом — экранизацию рассказа Роальда Даля о богаче со склонностью к азартным играм по имени Генри Шугар.

Однажды герой узнает о существовании человека, способного видеть сквозь тонкие материи — вроде бумаги или игральных карт — даже с закрытыми глазами. По утверждению этого человека, своим умением он обязан индийскому йогу. Шугар немедленно решает, что и ему необходимо научиться столь полезному в карточных играх мастерству.

В недалеком будущем человеческие эмоции стали угрозой обществу. Чтобы избавиться от них, Габриэль должна обнулить свое ДНК с помощью машины, которая вернет девушку в ее прошлые жизни. Но там она встречает Луи — свою большую любовь, что становится началом надвигающейся катастрофы.

Кадр из фильма «Предчувствие»

Действие фантастической мелодрамы Бертрана Бонелло разворачивается в 1910, 2014 и 2044 годах. Путешествуя из будущего в прошлое и обратно, меланхоличные герои Леа Сейду и Джорджа Маккэя в красивых нарядах из разных эпох исследуют любовь и учатся доверять своим чувствам.

Кажется, тренд на кино о параллельных вселенных просочился из голливудских блокбастеров в авторское кино. В своей аллегорической черной комедии режиссер Пабло Ларраин фантазирует об альтернативной реальности, в которой чилийский диктатор Аугусто Пиночет оказывается 250-летним вампиром. Его вечная жизнь давно превратилась в жалкое существование, овеянное болезнями, семейными конфликтами и дурной репутацией во всем мире. Устав страдать от экзистенциального кризиса, он решает наконец умереть.

У Фанни (Лу де Лааж) и Жана (Мельвиль Пупо) есть все для того, чтобы казаться идеальной парой: отличная работа, квартира в красивейшем районе Парижа, по-прежнему яркие чувства. А однажды Фанни случайно встречает Алена (Нильс Шнайдер), с которым знакома со школы. И постепенно их дружеские встречи перетекают во что-то большее…

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239239&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Преисполненная французского шарма романтическая комедия великого Вуди Аллена, снятая не менее великим оператором Витторио Стораро, — еще одна попытка философского исследования природы человека, съедаемого соблазнами и ревностью. О выборе и о судьбе, с большой иронией распоряжающейся человеческими жизнями. Юбилейный 50-й фильм живого классика, по словам самого 87-летнего режиссера, может стать последним в его карьере.