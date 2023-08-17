Наверх
17 августа 2023, новость

Брэдли Купера осудили за слишком большой накладной нос на съемках

Актер играет композитора Леонарда Бернстайна в фильме «Маэстро»
Брэдли Купер в фильме «Маэстро» (фото: Netflix)

Актер Брэдли Купер, который сыграет композитора Леонарда Бернстайна в грядущем фильме «Маэстро», подвергся критике со стороны евреев после релиза первого трейлера проекта. Об этом пишет Daily Mail.

Для съемок в проекте артисту искусственно увеличили нос с помощью грима, чтобы придать ему сходство с композитором еврейского происхождения. Однако многие пользователи сети стали критиковать актера и фильм за навязывание стереотипов. Например, актриса Трейси Энн Оберман сравнила этот нос с блэкфейсом — гримом, который позволяет белокожим людям играть афроамериканцев. Она напомнила, что Киллиан Мерфи смог сыграть Роберта Оппенгеймера, который также является евреем, без каких-либо лицевых протезов.

«В реальности носы у евреев не отличаются по размерам от носов других национальностей, в том числе и у Леонарда Бернстайна. Для меня это окончательное заключение по вопросу», — добавил актер еврейского происхождения Джошуа Молина.

Леонард Бернстайн — знаменитый композитор и автор популярного мюзикла «Вестсайдская история».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Маэстро
Брэдли Купер
Bradley Cooper
Стало известно о работе над продолжением «Мамы для мамонтенка»
Кристине Асмус стало плохо на съемочной площадке
Светлаков работает над новым сериалом с Судзиловской
Екатерина Климова снимается в новом детективе: первые кадры
Дава приступил к съемкам в новом фильме в главной роли
Домогаров-мл. снимет продолжение фильма про собаку «Пальма»
Ходченкова снимается в сериале про пришельцев: первые кадры
Цыганов и Вилкова снялись в исторической драме о развале СССР
Агата Муцениеце показала себя в новом необычном образе
Нейросеть воссоздаст образ Высоцкого для нового фильма
Никита Ефремов похудел для роли в фильме с Ивлеевой
Миронова играет пациентку семейного психолога: первые кадры
Старшенбаум и Евдокимов снимаются в экранизации известной сказки
Аделина Сотникова и Николай Наумов снимаются в фильме про Валентину Терешкову
Появились первые подробности о продолжении нашумевшего сериала с Аксеновой
Шпица и Пореченков станут родителями в продолжении сериала: первые кадры
Ивлеева и Ефремов показали «новорожденного ребенка» на съемках
Тимур Батрутдинов появится в продолжении сериала про олигарха
Гузеева и Сябитова приступили к съемкам шоу «Давай поженимся!»
От беременной Горбачевой сбегает муж в новом фильме: первые кадры
Иванова снимается в необычном образе в сериале: первые кадры
Аверин и Яковлева возвращаются в «Склифосовский»: первые кадры
Мэтт Дэймон назвал поцелуй со Скарлетт Йоханссон «адом»
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на кинопробах
Что смотреть онлайн: 8 любопытных киноновинок
Безрукова и Хмельницкая снимаются в сериале о ловеласе: первые кадры
Уварова играет бизнес-леди в новом сериале: первые кадры
Леди Гага отказалась от своего имени на съемках «Джокера 2»
Вдова Сергея Пускепалиса снимется в сериале «Шифр»
Яковлева вернулась к образу Яги в сериале по «Последнему богатырю»
Анна Ковальчук приступила к съемкам 23-го сезона «Тайн следствия»
Звезда «Оппенгеймера» ел миндаль целыми днями для внешнего сходства с героем
Звезда «Невского» Васильев снимается в неожиданном образе: первые кадры
Прилучный удивил гримом для новой роли
Дуэйн Джонсон установил рекорд по самому большому гонорару за фильм
Ивлеева играет Мальвину в новом фильме: первые кадры
Янковский и дочь Пересильд снялись в сериале про перестройку: первые кадры
Режиссер «Титаника» может экранизировать трагедию батискафа «Титан»
Гришаева и Робак сыграют супругов в новом сериале: первые кадры
Джонни Депп обратился к российским зрителям
Джеймс Кэмерон проговорился о работе над сиквелом популярного фильма
Хью Джекман надел классический костюм Росомахи впервые за 23 года
Названа дата выхода «Мастера и Маргариты» с Цыгановым и Снигирь
Ефремов и Тарасова играют влюбленных в новом сериале: первые фото
Объявлен актерский состав фильма «Бременские музыканты»
Из красавиц в чудовища: 9 роскошных актрис в страшном гриме
Стартовали съемки сериала про россиянок в Турции: первые фото
Актриса Гусева вспомнила, как чуть не погибла на съемках фильма
Юлия Снигирь в неожиданном образе снимается в новом сериале
Артем Ткаченко и Сабина Ахмедова снялись в новом мистическом сериале
Новые трейлеры
Чужая
Трейлер №2
Джулс
Дублированный трейлер
Маэстро
Тизер (англ.)
Прѣлесть
Тизер
Синдром
Трейлер
Убийственный подкаст
Дублированный трейлер
Даже не думай приходить на мою бат-мицву
Трейлер (англ.)
Девочка Нина и похитители пианино
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь