Брэдли Купера осудили за слишком большой накладной нос на съемках

Брэдли Купер в фильме «Маэстро» (фото: Netflix)

Актер Брэдли Купер, который сыграет композитора Леонарда Бернстайна в грядущем фильме «Маэстро», подвергся критике со стороны евреев после релиза первого трейлера проекта. Об этом пишет Daily Mail.

Для съемок в проекте артисту искусственно увеличили нос с помощью грима, чтобы придать ему сходство с композитором еврейского происхождения. Однако многие пользователи сети стали критиковать актера и фильм за навязывание стереотипов. Например, актриса Трейси Энн Оберман сравнила этот нос с блэкфейсом — гримом, который позволяет белокожим людям играть афроамериканцев. Она напомнила, что Киллиан Мерфи смог сыграть Роберта Оппенгеймера, который также является евреем, без каких-либо лицевых протезов.

«В реальности носы у евреев не отличаются по размерам от носов других национальностей, в том числе и у Леонарда Бернстайна. Для меня это окончательное заключение по вопросу», — добавил актер еврейского происхождения Джошуа Молина.