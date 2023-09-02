Актер расплакался во время оваций на Венецианском фестивале

Адам Драйвер | Источник: Legion-Media.ru

Актер Адам Драйвер расплакался на Венецианском кинофестивале после того, как зрители 7,5 минут стоя аплодировали фильму «Феррари», где артист сыграл главную роль. Об этом пишет Daily Mail.

«Я очень рад быть здесь, чтобы поддержать этот фильм, его усеченный график съемок и усилия всех потрясающих актеров, работающих над ним, и съемочной группы. Но я также очень горжусь тем, что нахожусь здесь и являюсь наглядным представителем фильма, который не входит в AMPTP, и продвигаю директиву руководства SAG», — высказался Драйвер.

Летом 2023 года Гильдия сценаристов США и профсоюз актеров вышли на совместную забастовку SAG-AFTRA впервые за 63 года. Они протестуют против объединения продюсеров AMPTP и требуют повышения гонорара за свою работу. Адам Драйвер на сцене кинофестиваля заявил, что поддерживает фильмы, которые приняли временное соглашение, позволяющее авторам независимых проектов пользоваться услугами актеров и сценаристов во время забастовки.