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Дворец

The Palace

20231 ч. 40 мин.комедия

Сюжет фильма:

В канун Миллениума в роскошном швейцарском отеле собираются миллионеры и прочие эксцентричные гости, готовящиеся праздновать Новый 2000 год. Подготовка к грандиозной вечеринке лежит на плечах управляющего, преданного своему делу. Омрачает радостное предвкушение праздника лишь витающая в воздухе «проблема 2000-го года»: ровно в полночь счета богатых мира сего могут пострадать из-за блокировки компьютерных систем.

«Дворец» — черная комедия Романа Полански с Микки Рурком, Фанни Ардан и Александром Петровым.

Режиссер
Роман Полански
В ролях
Микки Рурк, Джон Клиз, Оливер Мазуччи, Жоаки ди Алмейда, Фанни Ардан, Виктор Добронравов, Ольга Кент, Бронвин Джеймс, Фортунато Серлино, Лука Барбарески, Александр Петров, Антон Пампушный
Страна
Италия, Польша, Франция, Швейцария
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер
Кадры7
7
фотографий
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