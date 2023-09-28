В канун Миллениума в роскошном швейцарском отеле собираются миллионеры и прочие эксцентричные гости, готовящиеся праздновать Новый 2000 год. Подготовка к грандиозной вечеринке лежит на плечах управляющего, преданного своему делу. Омрачает радостное предвкушение праздника лишь витающая в воздухе «проблема 2000-го года»: ровно в полночь счета богатых мира сего могут пострадать из-за блокировки компьютерных систем.

«Дворец» — черная комедия Романа Полански с Микки Рурком, Фанни Ардан и Александром Петровым.