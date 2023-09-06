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Происхождение

Origin

Награды:
20232 ч. 15 мин.драмаисторический

Сюжет фильма:

История журналистки Изабель Уилкерсон, отправившейся в большое путешествие, чтобы найти ответ на вопрос — где берет свои происхождение несправедливость? Путь, проделанный Уилкерсон из Берлина в Индию, на протяжении которого она пыталась разобраться в природе социального разделения в Америке, помог справиться ей с собственным горем. Изабель Уилкерсон стала первой женщиной афроамериканского происхождения, получившей Пулитцеровскую премию в области журналистики.

Режиссер
Ава ДюВерней
В ролях
Джон Бернтал, Конни Нильсен, Онжаню Эллис, Вера Фармига, Ник Офферман, Виктория Педретти, Донна Миллс, Ниси Нэш, Финн Уиттрок, Одра МакДональд, Блэр Андервуд, Леонардо Нам, Жасмин Сепас Джонс
Страна
США
Премьера
6 сентября (Мир)
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