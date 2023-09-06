История журналистки Изабель Уилкерсон, отправившейся в большое путешествие, чтобы найти ответ на вопрос — где берет свои происхождение несправедливость? Путь, проделанный Уилкерсон из Берлина в Индию, на протяжении которого она пыталась разобраться в природе социального разделения в Америке, помог справиться ей с собственным горем. Изабель Уилкерсон стала первой женщиной афроамериканского происхождения, получившей Пулитцеровскую премию в области журналистики.