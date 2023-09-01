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Чудесная история Генри Шугара

The Wonderful Story of Henry Sugar

IMDb7.6
202337 мин.драмакомедиякороткометражныйприключения

Сюжет фильма:

Однажды в руках Генри Шугара, состоятельного мужчины со склонностью к азартным играм, оказывается книга с невероятными историями, которая меняет его жизнь. Он узнает о существовании человека, который способен видеть сквозь тонкие материи — вроде бумаги или игральных карт — даже с закрытыми глазами. По утверждению этого человека, своему умению он обязан индийскому йогу. Шугар немедленно решает, что и ему необходимо научиться столь полезному в карточных играх мастерству.

«Чудесная история Генри Шугара» — приключенческая комедия Уэса Андерсона, снятая по рассказу Роальда Даля.

Режиссер
Уэс Андерсон
В ролях
Бенедикт Камбербэтч, Руперт Френд, Рэйф Файнс, Дев Патель, Ричард Айоади, Бен Кингсли
Страна
США, Великобритания
Премьера
1 сентября (Мир)
27 сентября (Онлайн-премьера)
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Трейлер
Кадры4
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