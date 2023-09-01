Однажды в руках Генри Шугара, состоятельного мужчины со склонностью к азартным играм, оказывается книга с невероятными историями, которая меняет его жизнь. Он узнает о существовании человека, который способен видеть сквозь тонкие материи — вроде бумаги или игральных карт — даже с закрытыми глазами. По утверждению этого человека, своему умению он обязан индийскому йогу. Шугар немедленно решает, что и ему необходимо научиться столь полезному в карточных играх мастерству.

«Чудесная история Генри Шугара» — приключенческая комедия Уэса Андерсона, снятая по рассказу Роальда Даля.