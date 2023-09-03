Предчувствие (2023)

В недалеком будущем человеческие эмоции стали угрозой обществу. Чтобы избавиться от них, Габриэль должна обнулить свое ДНК с помощью машины, которая вернет девушку в ее прошлые жизни. Но там она встречает Луи – свою большую любовь. И вместе с тем – предчувствие надвигающейся катастрофы.

«Предчувствие» — фантастическая мелодрама с Леа Сейду и Джорджем Маккэем, действие которой разворачивается в 1910, 2014 и 2044 годах.