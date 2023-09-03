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Предчувствие

Предчувствие (2023)

La Bête

IMDb6.5
Награды:
20232 ч. 26 мин.драмамелодрамафантастика

Сюжет фильма «Предчувствие»

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В недалеком будущем человеческие эмоции стали угрозой обществу. Чтобы избавиться от них, Габриэль должна обнулить свое ДНК с помощью машины, которая вернет девушку в ее прошлые жизни. Но там она встречает Луи – свою большую любовь. И вместе с тем – предчувствие надвигающейся катастрофы.

«Предчувствие» — фантастическая мелодрама с Леа Сейду и Джорджем Маккэем, действие которой разворачивается в 1910, 2014 и 2044 годах.

Режиссер

Бертран Бонелло

В ролях

Леа Сейду, Джордж Маккэй, Тиффани Хофстеттер, Даша Некрасова, Джулия Форе, Том Нил, Гуслаги Маланда, Лукас Йонеско, Паркер Генри, Мартин Скали, Кестер Лавлэйс

Страна

Франция
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер

Кадры

3
Кадр из Предчувствие
Кадр из Предчувствие
Кадр из Предчувствие
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