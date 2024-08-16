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Чужой: Ромул

Чужой: Ромул (2024)

Alien: Romulus

Чужой: Ромул
2024ужасыфантастика

Сюжет фильма «Чужой: Ромул»

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Действие фильма разворачивается между событиями «Чужого» Ридли Скотта и «Чужими» Джеймса Кэмерона. Главные герои — группа молодых колонизаторов, которые оказываются на заброшенной космической станции. Осматривая территорию, они сталкиваются с самой смертоносной формой жизни во Вселенной.

«Чужой: Ромул» (2024) — фантастический хоррор режиссера Федерико Альвареса («Не дыши»), седьмой фильм культовой франшизы о ксеноморфах от продюсера Ридли Скотта. Главные роли в фильме исполнили Кэйли Спэни, Изабела Мерсед и Дэвид Джонссон.

Режиссер

Федерико Альварес

В ролях

Кэйли Спэни, Изабела Мерсед, Арчи Рено, Дэвид Джонссон, Спайк Ферн, Эйлин Ву

Страна

США, Великобритания

Премьера

16 августа (Мир)
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Трейлер

Кадры

4
Кадр из Чужой: Ромул
Кадр из Чужой: Ромул
Кадр из Чужой: Ромул
Кадр из Чужой: Ромул

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Чужой: Ромул (Alien: Romulus, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Чужой: Ромул. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Чужой: Ромул, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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