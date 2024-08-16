Действие фильма разворачивается между событиями «Чужого» Ридли Скотта и «Чужими» Джеймса Кэмерона. Главные герои — группа молодых колонизаторов, которые оказываются на заброшенной космической станции. Осматривая территорию, они сталкиваются с самой смертоносной формой жизни во Вселенной.

«Чужой: Ромул» (2024) — фантастический хоррор режиссера Федерико Альвареса («Не дыши»), седьмой фильм культовой франшизы о ксеноморфах от продюсера Ридли Скотта. Главные роли в фильме исполнили Кэйли Спэни, Изабела Мерсед и Дэвид Джонссон.