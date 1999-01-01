Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх

Оскар 2024: номинанты и лауреаты

Лос-Анджелес, Калифорния, США  /  http://oscar.go.com/
О премии

96-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоялась 10 марта 2024 года. В четвертый раз церемонию провел Джимми Киммел.

Триумфатором этого года стала биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», взявшая 7 статуэток, включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-мл.). Приз за лучшую женскую роль достался Эмме Стоун за «Бедных-несчастных», лучшей актрисой второго плана стала Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»). Лучшим международным фильмом признали «Зону интересов» Джонатана Глейзера, лучшим анимационным фильмом — «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки.

Премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе в 2024 году получили режиссер Мэл Брукс («Космические яйца», «Молодой Франкенштейн»), актриса Анджела Бассетт («На что способна любовь», «Черная пантера») и киномонтажер Кэрол Литтлтон («Бенни и Джун», «Инопланетянин»).

С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.

Главные фильмы

Победители и номинанты премии Оскар 2024

Лучший фильм

Победитель
Оппенгеймер
Oppenheimer
Маэстро
Maestro
Убийцы цветочной луны
Killers of the Flower Moon
Оставленные
The Holdovers
Барби
Barbie
Анатомия падения
Anatomie d'une chute
Зона интересов
The Zone of Interest
бедные-несчастные
Бедные-несчастные
Poor Things
Прошлые жизни
Прошлые жизни
Past Lives
Американское чтиво
American Fiction

Лучшая мужская роль

Победитель
Киллиан Мерфи
Оппенгеймер
Oppenheimer
Пол Джаматти
Оставленные
The Holdovers
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Маэстро
Maestro
Колман Доминго
Колман Доминго
Растин
Rustin
Джеффри Райт
Джеффри Райт
Американское чтиво
American Fiction

Лучшая женская роль

Эмма Стоун
Победитель
Эмма Стоун
Бедные-несчастные
Poor Things
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Маэстро
Maestro
Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Анатомия падения
Anatomie d'une chute
Лили Гладстоун
Лили Гладстоун
Убийцы цветочной луны
Killers of the Flower Moon
Аннетт Бенинг
Дайана Найэд
Nyad

Лучший режиссер

Кристофер Нолан
Победитель
Кристофер Нолан
Оппенгеймер
Oppenheimer
Джонатан Глейзер
Джонатан Глейзер
Зона интересов
The Zone of Interest
Жюстин Трие
Жюстин Трие
Анатомия падения
Anatomie d'une chute
Мартин Скорсезе
Убийцы цветочной луны
Killers of the Flower Moon
Йоргос Лантимос
Йоргос Лантимос
Бедные-несчастные
Poor Things

Лучшая мужская роль второго плана

Победитель
Роберт Дауни-мл.
Оппенгеймер
Oppenheimer
Райан Гослинг
Райан Гослинг
Барби
Barbie
Марк Руффало
Марк Руффало
Бедные-несчастные
Poor Things
Стерлинг К. Браун
Американское чтиво
American Fiction
Роберт Де Ниро
Убийцы цветочной луны
Killers of the Flower Moon

Лучшая женская роль второго плана

Давайн Джой Рэндольф
Победитель
Давайн Джой Рэндольф
Оставленные
The Holdovers
Эмили Блант
Эмили Блант
Оппенгеймер
Oppenheimer
Даниэль Брукс
Даниэль Брукс
Цвет лиловый
The Color Purple
Америка Феррера
Барби
Barbie
Джоди Фостер
Дайана Найэд
Nyad

Лучший сценарий

Победитель
Анатомия падения
Anatomie d'une chute
Май декабрь
May December
Оставленные
The Holdovers
Маэстро
Maestro
Прошлые жизни
Прошлые жизни
Past Lives

Лучший адаптированный сценарий

Победитель
Американское чтиво
American Fiction
Зона интересов
The Zone of Interest
бедные-несчастные
Бедные-несчастные
Poor Things
Барби
Barbie
Оппенгеймер
Oppenheimer

Лучшая операторская работа

Победитель
Оппенгеймер
Oppenheimer
Граф
El Conde
Убийцы цветочной луны
Killers of the Flower Moon
Маэстро
Maestro
бедные-несчастные
Бедные-несчастные
Poor Things

Лучшая работа художника-постановщика

Победитель
бедные-несчастные
Бедные-несчастные
Poor Things
Убийцы цветочной луны
Killers of the Flower Moon
Барби
Barbie
Наполеон
Napoleon
Оппенгеймер
Oppenheimer

Лучший международный фильм

Победитель
Зона интересов
The Zone of Interest
Общество снега
La sociedad de la nieve
1 р.
Идеальные дни
Perfect Days
Я – капитан
Io capitano
Учительская
Das Lehrerzimmer

Лучший анимационный фильм

Победитель
Мальчик и птица
Kimitachi wa Dou Ikiru ka?
Элементарно
Elemental
Человек-паук: Паутина вселенных
Spider-Man: Across the Spider-Verse
Мечты Робота
Robot Dreams
Нимона
Nimona

Лучшие визуальные эффекты

Победитель
Годзилла -1.0
Godzilla: Minus One
Наполеон
Napoleon
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть первая
Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One
Стражи Галактики. Часть 3
Guardians of the Galaxy Vol. 3
Создатель
The Creator

Лучшие костюмы

Победитель
бедные-несчастные
Бедные-несчастные
Poor Things
Убийцы цветочной луны
Killers of the Flower Moon
Барби
Barbie
Оппенгеймер
Oppenheimer
Наполеон
Napoleon

Лучший монтаж

Победитель
Оппенгеймер
Oppenheimer
Убийцы цветочной луны
Killers of the Flower Moon
бедные-несчастные
Бедные-несчастные
Poor Things
Анатомия падения
Anatomie d'une chute
Оставленные
The Holdovers

Лучшая песня

Победитель
Барби
Barbie
Убийцы цветочной луны
Killers of the Flower Moon
Американская симфония
American Symphony
Обжигающе горячий
Flamin' Hot

Лучший саундтрек

Победитель
Оппенгеймер
Oppenheimer
Убийцы цветочной луны
Killers of the Flower Moon
бедные-несчастные
Бедные-несчастные
Poor Things
Американское чтиво
American Fiction
Индиана Джонс и колесо судьбы
Indiana Jones and the Dial of Destiny

Лучший грим и прически

Победитель
бедные-несчастные
Бедные-несчастные
Poor Things
Голда. Судный день
Golda
Маэстро
Maestro
Общество снега
La sociedad de la nieve
Оппенгеймер
Oppenheimer

Лучший звук

Победитель
Зона интересов
The Zone of Interest
Оппенгеймер
Oppenheimer
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть первая
Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One
Маэстро
Maestro
Создатель
The Creator

Лучший короткометражный документальный фильм

Победитель
Последняя ремонтная мастерская
The Last Repair Shop
Наи Наи и Ваи По
Nai Nai & Wài Pó
Остров посреди
Island in Between
Парикмахер из Литл-Рока
The Barber of Little Rock
Азбука запрета на книги
The ABCs of Book Banning

Лучший короткометражный игровой фильм

Победитель
Чудесная история Генри Шугара
The Wonderful Story of Henry Sugar
Красный белый и синий
Red, White and Blue
Авантюрист
Knight of Fortune
Непобедимый
Invincible
После
The After

Лучший короткометражный анимационный фильм

Победитель
Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко
WAR IS OVER! Inspired by the Music of John and Yoko
Толстокожий
Pachyderme
Наша униформа
Our Uniform
Девяносто пять чувств
Ninety-five Senses
Письмо свинье
Letter to a Pig

Почетный Оскар

Анджела Бассетт
Победитель
Анджела Бассетт
Победитель
Мэл Брукс
Оскар 2024: новости
Эмма Стоун
Гослинг, песик и триумф «Оппенгеймера»: как прошел «Оскар 2024»
Зендая
От Зендаи до Терон: звезды на красной дорожке «Оскара 2024» (видео)
Роберт Дауни-мл.
Роберт Дауни-мл. получил свой первый «Оскар»
Джон Сина
Джон Сина вышел голым на объявление премии «Оскар»
Одри Хепберн и ее единственный «Оскар» (за фильм «Римские каникулы»), 1954 г.
100 роскошных фото звезд — победителей «Оскара» за всю историю
Просмотрено
Разбор главных фильмов-номинантов премии «Оскар 2024»: у кого все шансы?
Премия Оскар
Какой фильм возьмет «Оскар 2024»? Угадайте главного победителя премии
Марго Робби
Все звезды Голливуда и песик: как прошел вечер номинантов премии «Оскар 2024»
Марго Робби
Марго Робби получила австралийский «Оскар» после скандала с американским
Лучший фильм Нолана? Разбираем «Оппенгеймера» на атомы в шоу PROсмотрено
Грета Гервиг и Марго Робби
Марго Робби впервые высказалась об «Оскаре»
Сальма Хайек
Сальма Хайек обратилась к номинантам на премию «Оскар»
Ева Мендес и Райан Гослинг
Жена Гослинга отреагировала на его номинацию на «Оскар»
Райан Гослинг
Гослинг раскритиковал «Оскар» за отсутствие Марго Робби среди номинантов
Марго Робби
Звезда «Барби» осталась без номинации на «Оскар»
Все новости
Рекомендуем посмотреть
1 р.
7.6
Английский пациент
драма, мелодрама, военный
5.8
Все везде и сразу
комедия, боевик, фантастика
7.6
Миллионер из трущоб
драма, мелодрама
Другие церемонии
20232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989
198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421941194019391938193719361935193419321931193019301929
Ранее
Поделиться с друзьями:
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь