О премии

96-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоялась 10 марта 2024 года. В четвертый раз церемонию провел Джимми Киммел.

Триумфатором этого года стала биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», взявшая 7 статуэток, включая награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучшую мужскую роль (Киллиан Мерфи) и лучшую мужскую роль второго плана (Роберт Дауни-мл.). Приз за лучшую женскую роль достался Эмме Стоун за «Бедных-несчастных», лучшей актрисой второго плана стала Давайн Джой Рэндольф («Оставленные»). Лучшим международным фильмом признали «Зону интересов» Джонатана Глейзера, лучшим анимационным фильмом — «Мальчика и птицу» Хаяо Миядзаки.

Премию «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе в 2024 году получили режиссер Мэл Брукс («Космические яйца», «Молодой Франкенштейн»), актриса Анджела Бассетт («На что способна любовь», «Черная пантера») и киномонтажер Кэрол Литтлтон («Бенни и Джун», «Инопланетянин»).

С полным списком победителей можно ознакомиться ниже.