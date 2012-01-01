О премии

93-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года, прямой эфир будет вестись из нескольких локаций, включая традиционный театр «Долби» в Лос-Анджелесе.

Претендентами на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» стали такие картины, как «Земля кочевников», «Отец», «Манк», «Звук металла», «Девушка, подающая надежды», «Минари», «Иуда и черный мессия» и «Суд над чикагской семеркой».

Награду за лучшую мужскую роль могут получить Стивен Ян («Минари»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Риз Ахмед («Звук металла»), Энтони Хопкинс («Отец») и Гари Олдман («Манк»). Среди номинанток на победу в категории «Лучшая женская роль» — Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Андра Дэй («Соединенные штаты против Билли Холидей»), Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

С полным списком номинантов на премию «Оскар-2021» можно ознакомиться ниже.