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Оскар 2021: номинанты и лауреаты

Лос-Анджелес, Калифорния, США  /  http://oscar.go.com/
О премии

93-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 25 апреля 2021 года, прямой эфир будет вестись из нескольких локаций, включая традиционный театр «Долби» в Лос-Анджелесе.

Претендентами на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» стали такие картины, как «Земля кочевников», «Отец», «Манк», «Звук металла», «Девушка, подающая надежды», «Минари», «Иуда и черный мессия» и «Суд над чикагской семеркой».

Награду за лучшую мужскую роль могут получить Стивен Ян («Минари»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Риз Ахмед («Звук металла»), Энтони Хопкинс («Отец») и Гари Олдман («Манк»). Среди номинанток на победу в категории «Лучшая женская роль» — Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Андра Дэй («Соединенные штаты против Билли Холидей»), Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников») и Кэри Маллиган («Девушка, подающая надежды»).

С полным списком номинантов на премию «Оскар-2021» можно ознакомиться ниже.

Главные фильмы

Номинанты премии Оскар 2021

Лучший фильм

Минари
Minari
89 р.
Звук металла
Sound of Metal
249 р.
Девушка, подающая надежды
Promising Young Woman
Земля кочевников
Nomadland
Иуда и черный мессия
Judas and the Black Messiah
Отец
The Father
Манк
Mank
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7

Лучшая мужская роль

Стивен Ян
Минари
Minari
Чедвик Боузман
Ма Рейни: Мать блюза
Ma Rainey's Black Bottom
Риз Ахмед
Звук металла
Sound of Metal
Энтони Хопкинс
Отец
The Father
Гари Олдман
Манк
Mank

Лучшая женская роль

Ванесса Кирби
Фрагменты женщины
Pieces of a Woman
Андра Дэй
Соединенные Штаты против Билли Холидей
The United States vs. Billie Holiday
Виола Дэвис
Ма Рейни: Мать блюза
Ma Rainey's Black Bottom
Фрэнсис МакДорманд
Земля кочевников
Nomadland
Кэри Маллиган
Девушка, подающая надежды
Promising Young Woman

Лучший режиссер

Хлоя Чжао
Земля кочевников
Nomadland
Дэвид Финчер
Манк
Mank
Эмиральд Феннел
Девушка, подающая надежды
Promising Young Woman
Ли Айзек Чун
Минари
Minari
Томас Винтерберг
Еще по одной
Druk

Лучшая мужская роль второго плана

Пол Раджи
Звук металла
Sound of Metal
Дэниэл Калуя
Иуда и черный мессия
Judas and the Black Messiah
Лесли Одом мл.
Одна ночь в Майами
One Night in Miami
Лакит Стэнфилд
Иуда и черный мессия
Judas and the Black Messiah
Саша Барон Коэн
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7

Лучшая женская роль второго плана

Юн Ю Юнг
Минари
Minari
Мария Бакалова
Борат 2
Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan
Аманда Сайфред
Манк
Mank
Оливия Колман
Отец
The Father
Гленн Клоуз
Элегия Хиллбилли
Hillbilly Elegy

Лучший сценарий

89 р.
Звук металла
Sound of Metal
Минари
Minari
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
249 р.
Девушка, подающая надежды
Promising Young Woman
Иуда и черный мессия
Judas and the Black Messiah

Лучший адаптированный сценарий

Белый тигр
The White Tiger
Борат 2
Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan
Одна ночь в Майами
One Night in Miami
Отец
The Father
Земля кочевников
Nomadland

Лучшая операторская работа

Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Земля кочевников
Nomadland
Новости со всех концов света
News of the World
Манк
Mank
Иуда и черный мессия
Judas and the Black Messiah

Лучшая работа художника-постановщика

1 р.
Довод
Tenet
Новости со всех концов света
News of the World
Манк
Mank
Ма Рейни: Мать блюза
Ma Rainey's Black Bottom
Отец
The Father

Лучший международный фильм

Коллектив
Colectiv
1 р.
Еще по одной
Druk
Куда ты идешь, Аида?
Quo Vadis Aida
Лучшие дни
Shao nian de ni
Человек, который продал свою кожу
L'homme qui avait vendu sa peau

Лучший анимационный фильм

Легенда о волках
Wolfwalkers
Душа
Soul
1 р.
Барашек Шон: Фермагеддон
Shaun the Sheep Movie: Farmageddon
Путешествие на Луну
Over the Moon
1 р.
Вперед
Onward

Лучшие визуальные эффекты

1 р.
Довод
Tenet
Айван, единственный и неповторимый
The One and Only Ivan
1 р.
Мулан
Mulan
Полночное небо
The Midnight Sky
Любовь и монстры
Love and Monsters

Лучшие костюмы

1 р.
Мулан
Mulan
Ма Рейни: Мать блюза
Ma Rainey's Black Bottom
Пиноккио
Pinocchio
Манк
Mank
Эмма.
Emma.

Лучший монтаж

Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
89 р.
Звук металла
Sound of Metal
249 р.
Девушка, подающая надежды
Promising Young Woman
Земля кочевников
Nomadland
Отец
The Father

Лучшая песня

Одна ночь в Майами
One Night in Miami
Иуда и черный мессия
Judas and the Black Messiah
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Музыкальный конкурс Евровидение: История группы Fire Saga
Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga
Вся жизнь впереди
La vita davanti a sè

Лучший саундтрек

Пятеро одной крови
Da 5 Bloods
Душа
Soul
Новости со всех концов света
News of the World
Минари
Minari
Манк
Mank

Лучший грим и прически

Эмма.
Emma.
Элегия Хиллбилли
Hillbilly Elegy
Ма Рейни: Мать блюза
Ma Rainey's Black Bottom
Манк
Mank
Пиноккио
Pinocchio

Лучший звук

Душа
Soul
Новости со всех концов света
News of the World
89 р.
Звук металла
Sound of Metal
Грейхаунд
Greyhound
Манк
Mank

Лучший документальный фильм

Время
Time
Коллектив
Colectiv
Лагерь калек
Crip Camp
Крот
The Mole Agent
Мой учитель-осьминог
My Octopus Teacher

Лучший короткометражный документальный фильм

Песня о любви для Латаши
A Love Song for Latasha
Концерт — это беседа
A Concerto Is a Conversation
Голодающая палата
Hunger Ward
Колетт
Colette
Не разделять
Do Not Split

Лучший короткометражный игровой фильм

Сквозь чувство
Feeling Through
Два далеких незнакомца
Two Distant Strangers
Подарок
The Present
Письменная комната
The Letter Room
Белый глаз
White Eye

Лучший короткометражный анимационный фильм

Нора
Burrow
Гений места
Genius Loci
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If Anything Happens I Love You
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