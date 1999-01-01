Новый сезон 2024

Крупнейший российский фестиваль онлайн-кинотеатров проходит в «Розе Хутор» 9-14 сентября. В спецпроекте Кино Mail — новости, обзоры, эксклюзивные интервью со звездами и прямые включения с места событий.