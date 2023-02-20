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История «железной леди Израиля» Голды Меир — первой женщины на посту премьер-министра еврейского государства, столкнувшейся с серьезными разногласиями внутри правительства и спорными решениями, которые привели к неудачам в Войне Судного дня в 1973 году. Помимо бремени ответственности за судьбу страны, Голду тяготит один мрачный секрет.
«Голда. Судный день» — биографическая драма с Хелен Миррен в главной роли.