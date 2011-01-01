Оскар 2020

О премии

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе и вновь пройдет без ведущего. Номинанты были объявлены 13 января 2020 года. В номинации «Лучший фильм» представлены 9 лент — «Паразиты», «Однажды... в Голливуде», «1917», «Брачная история», «Маленькие женщины», «Джокер», «Кролик Джоджо», «Ирландец» и «Ford против Ferrari». Обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль могут стать Хоакин Феникс («Джокер»), Джонатан Прайс («Два папы»), Леонардо ДиКаприо («Однажды... в Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава») и Адам Драйвер («Брачная история»). За победу в номинации «Лучшая женская роль» будут бороться Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Синтиа Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история») и Сирша Ронан («Маленькие женщины»). Обладателями премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе стали режиссер Дэвид Линч, актер Уэс Стьюди и режиссер Лина Вертмюллер. Награда имени Джина Хершолта досталась актрисе Джине Дэвис.