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Оскар 2020

Лос-Анджелес, Калифорния, США  /  http://oscar.go.com/
О премии

92-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 9 февраля 2020 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе и вновь пройдет без ведущего. Номинанты были объявлены 13 января 2020 года. В номинации «Лучший фильм» представлены 9 лент — «Паразиты», «Однажды... в Голливуде», «1917», «Брачная история», «Маленькие женщины», «Джокер», «Кролик Джоджо», «Ирландец» и «Ford против Ferrari». Обладателем «Оскара» за лучшую мужскую роль могут стать Хоакин Феникс («Джокер»), Джонатан Прайс («Два папы»), Леонардо ДиКаприо («Однажды... в Голливуде»), Антонио Бандерас («Боль и слава») и Адам Драйвер («Брачная история»). За победу в номинации «Лучшая женская роль» будут бороться Шарлиз Терон («Скандал»), Рене Зеллвегер («Джуди»), Синтиа Эриво («Гарриет»), Скарлетт Йоханссон («Брачная история») и Сирша Ронан («Маленькие женщины»). Обладателями премии «Оскар» за выдающиеся заслуги в кинематографе стали режиссер Дэвид Линч, актер Уэс Стьюди и режиссер Лина Вертмюллер. Награда имени Джина Хершолта досталась актрисе Джине Дэвис.

Главные фильмы
Номинанты
Лучший фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучший режиссер
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучший сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Лучшая операторская работа
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший международный фильм
Лучший анимационный фильм
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