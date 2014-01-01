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Оскар 2023: номинанты и лауреаты

Лос-Анджелес, Калифорния, США  /  http://oscar.go.com/
О премии

95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Джимми Киммел в третий раз выступит ведущим церемонии награждения. Номинантами на «Оскар-2023» в категории «Лучший фильм» стали картины «На Западном фронте без перемен», «Аватар: Путь воды», «Элвис», «Все везде и сразу», «Фабельманы», «Тар», «Топ Ган: Мэверик», «Треугольник печали» и «Говорят женщины».

За победу в номинации «Лучшая женская роль» поборются Кейт Бланшетт («Тар»), Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы»), Мишель Йео («Все везде и сразу»). Приз за лучшую мужскую роль может достаться Остину Батлеру («Элвис»), Колину Фарреллу («Банши Инишерина»), Брендану Фрейзеру («Кит»), Полу Мескалу («Солнце мое») и Биллу Найи («Жить»).

С полным списком номинантов можно ознакомиться ниже.

Главные фильмы

Номинанты премии Оскар 2023

Лучший фильм

Говорят женщины
Women Talking
Треугольник печали
Triangle of Sadness
Тар
TÁR
1 р.
Все везде и сразу
Everything Everywhere All at Once
Элвис
Elvis
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
На Западном фронте без перемен
All Quiet on the Western Front
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
Фабельманы
The Fabelmans
Аватар: Путь воды
Avatar: The Way of Water

Лучшая мужская роль

Остин Батлер
Элвис
Elvis
Колин Фаррелл
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Брендан Фрейзер
Кит
The Whale
Пол Мескал
Солнце мое
Aftersun
Билл Найи
Жить
Living

Лучшая женская роль

Мишель Йео
Все везде и сразу
Everything Everywhere All at Once
Мишель Уильямс
Фабельманы
The Fabelmans
Андреа Райзборо
Ради Лесли
To Leslie
Ана де Армас
Блондинка
Blonde
Кейт Бланшетт
Тар
TÁR

Лучший режиссер

Мартин МакДона
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Тодд Филд
Тар
TÁR
Дэниэл Шайнерт
Все везде и сразу
Everything Everywhere All at Once
Дэн Кван
Все везде и сразу
Everything Everywhere All at Once
Стивен Спилберг
Фабельманы
The Fabelmans
Рубен Эстлунд
Треугольник печали
Triangle of Sadness

Лучшая мужская роль второго плана

Джадд Херш
Фабельманы
The Fabelmans
Брайан Тайри Генри
Мост через озеро
Causeway
Барри Кеоган
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Ке Хюи Куан
Все везде и сразу
Everything Everywhere All at Once
Брендан Глисон
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin

Лучшая женская роль второго плана

Керри Кондон
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Анджела Бассетт
Черная Пантера: Ваканда навсегда
Black Panther: Wakanda Forever
Стефани Хсю
Все везде и сразу
Everything Everywhere All at Once
Джейми Ли Кертис
Все везде и сразу
Everything Everywhere All at Once
Хонг Чау
Кит
The Whale

Лучший сценарий

Тар
TÁR
1 р.
Все везде и сразу
Everything Everywhere All at Once
Треугольник печали
Triangle of Sadness
Фабельманы
The Fabelmans
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin

Лучший адаптированный сценарий

Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
Говорят женщины
Women Talking
Жить
Living
На Западном фронте без перемен
All Quiet on the Western Front
Достать ножи: Стеклянная луковица
Glass Onion: A Knives Out Mystery

Лучшая операторская работа

Тар
TÁR
Империя света
Empire of Light
Элвис
Elvis
Бардо
Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades
На Западном фронте без перемен
All Quiet on the Western Front

Лучшая работа художника-постановщика

Элвис
Elvis
На Западном фронте без перемен
All Quiet on the Western Front
Вавилон
Babylon
Аватар: Путь воды
Avatar: The Way of Water
Фабельманы
The Fabelmans

Лучший международный фильм

На Западном фронте без перемен
All Quiet on the Western Front
Аргентина, 1985
Argentina, 1985
Близко
Close
Иа
Eo
Тихоня
An Cailín Ciúin

Лучший анимационный фильм

Морской монстр
The Sea Beast
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Puss in Boots: The Last Wish
Марсель — ракушка, которая носит ботинки
Marcel the Shell with Shoes On
Пиноккио
Guillermo del Toro's Pinocchio
Я краснею
Turning Red

Лучшие визуальные эффекты

На Западном фронте без перемен
All Quiet on the Western Front
Аватар: Путь воды
Avatar: The Way of Water
Бэтмен
The Batman
Черная Пантера: Ваканда навсегда
Black Panther: Wakanda Forever
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick

Лучшие костюмы

1 р.
Все везде и сразу
Everything Everywhere All at Once
Элвис
Elvis
Миссис Харрис едет в Париж
Mrs. Harris Goes to Paris
Вавилон
Babylon
Черная Пантера: Ваканда навсегда
Black Panther: Wakanda Forever

Лучший монтаж

Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
Элвис
Elvis
1 р.
Все везде и сразу
Everything Everywhere All at Once
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Тар
TÁR

Лучшая песня

Теперь вместе
Tell It Like a Woman
1 р.
Все везде и сразу
Everything Everywhere All at Once
RRR: Рядом ревет революция
RRR
Черная Пантера: Ваканда навсегда
Black Panther: Wakanda Forever
Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick

Лучший саундтрек

На Западном фронте без перемен
All Quiet on the Western Front
Банши Инишерина
The Banshees of Inisherin
Фабельманы
The Fabelmans
Вавилон
Babylon
1 р.
Все везде и сразу
Everything Everywhere All at Once

Лучший грим и прически

Кит
The Whale
Черная Пантера: Ваканда навсегда
Black Panther: Wakanda Forever
Бэтмен
The Batman
На Западном фронте без перемен
All Quiet on the Western Front
Элвис
Elvis

Лучший звук

Топ Ган: Мэверик
Top Gun: Maverick
Элвис
Elvis
Бэтмен
The Batman
Аватар: Путь воды
Avatar: The Way of Water
На Западном фронте без перемен
All Quiet on the Western Front

Лучший документальный фильм

Дом из щепок
A House Made of Splinters
Навальный
Navalny
Огонь любви
Fire of Love
Вся красота и кровопролитие
All the Beauty and the Bloodshed
Все, что дышит
All That Breathes

Лучший короткометражный документальный фильм

Незнакомец у ворот
Stranger at the Gate
Эффект Марты Митчелл
The Martha Mitchell Effect
Как измеряется год?
How Do You Measure a Year?
Заклинатели слонов
The Elephant Whisperers
Выход
Haulout

Лучший короткометражный игровой фильм

Красный чемодан
The Red Suitcase
Ночной трамвай
Nattrikken
Ученица
Le pupille
Ивалу
Ivalu
Прощание по-ирландски
An Irish Goodbye
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