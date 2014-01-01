Оскар 2023: номинанты и лауреаты

О премии

95-я церемония вручения наград премии «Оскар» состоится 12 марта 2023 года в театре «Долби» в Лос-Анджелесе. Джимми Киммел в третий раз выступит ведущим церемонии награждения. Номинантами на «Оскар-2023» в категории «Лучший фильм» стали картины «На Западном фронте без перемен», «Аватар: Путь воды», «Элвис», «Все везде и сразу», «Фабельманы», «Тар», «Топ Ган: Мэверик», «Треугольник печали» и «Говорят женщины».

За победу в номинации «Лучшая женская роль» поборются Кейт Бланшетт («Тар»), Ана де Армас («Блондинка»), Андреа Райзборо («Ради Лесли»), Мишель Уильямс («Фабельманы»), Мишель Йео («Все везде и сразу»). Приз за лучшую мужскую роль может достаться Остину Батлеру («Элвис»), Колину Фарреллу («Банши Инишерина»), Брендану Фрейзеру («Кит»), Полу Мескалу («Солнце мое») и Биллу Найи («Жить»).

С полным списком номинантов можно ознакомиться ниже.