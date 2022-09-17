Нельзя пропустить: самые резонансные фильмы кинофестиваля в Венеции

Кадр из фильма «Блондинка»

«Вся красота и кровопролитие», «Золотой лев» за лучший фильм

Документальная лента оскароносной журналистки-расследователя Лоры Пойтрас рассказывает о яркой жизни Нэн Голдин — американской фотохудожницы и активистки, ставшей одной из жертв опиоидной эпидемии в 1990-е. Ключевую роль в этом кризисе сыграла семья миллиардеров-фармацевтов Саклеров — филантропов, жертвовавших миллионы долларов крупнейшим музеям мира.

Победа картины Пойтрас об андеграундной арт-среде Нью-Йорка второй половины XX века, исследующей остросоциальные и политические вопросы с бескомпромиссными выводами, стала, пожалуй, главным сюрпризом 79-го Венецианского кинофестиваля, прежде награждавшего «Золотым львом» лишь один документальный фильм.

«Банши Инишерина», призы за сценарий и мужскую роль

Фермер Подрик и его лучший друг, скрипач Колм, живут на маленьком ирландском острове. Начало XX века, на большой земле гремит гражданская война, а между героями — абсурдный раздор, который приводит к катастрофическим последствиям.

Маневрирующий между черной комедией и трагифарсом и рассуждающий о природе творчества, четвертый полнометражный фильм Мартина МакДоны получил приз за лучший сценарий, а за роль доброжелательного простака Колин Фаррелл, уже во второй раз сошедшийся в дуэте с потрясающе харизматичным Бренданом Глисоном, удостоился 13-минутных оваций и награды лучшему актеру.

«Тар», приз за лучшую женскую роль

Кейт Бланшетт в фильме «Тар»

Драма Тодда Филда рассказывает историю Лидии Тар — первой женщины-дирижера Берлинской филармонии, считающейся одной из лучших в мире. Это деликатный портрет сильной женщины, переживающей сложнейший и решающий период своей карьеры и жизни. Кейт Бланшетт уже не впервые становится обладательницей Кубка Вольпи как лучшая исполнительница, и в этот раз мало кто сомневался, что роль Тар принесет победу актрисе, продолжающей удивлять новыми гранями своего таланта.

«Целиком и полностью», приз за режиссуру

Молодые любовники Марен и Ли путешествуют по солнечной Америке 1980-х, периодически поедая людей. За работу над этим необычным роуд-муви с Тимоти Шаламе Лука Гуаданьино получил «Серебряного льва» как лучший режиссер, а приз Марчелло Мастроянни, традиционно присуждаемый молодым дарованиям, намекает, что стоит присмотреться к исполнительнице главной роли Тейлор Расселл, уверенно выдерживающей компанию своего именитого коллеги.

Нежный хоррор Луки Гуаданьино уже успели обвинить в романтизации каннибализма, однако провокационный сюжет поддается и другой трактовке. Как и «Зови меня своим именем», которым Гуаданьино в 2017 году открыл миру Шаламе, «Целиком и полностью» — это история о самоидентификации подростка, исследующего себя и свое тело через другого.

Вторая картина фестиваля о нездоровом пищевом поведении — история 270-килограммового профессора литературы Чарли, страдающего от депрессии и выработавшегося на ее фоне ожирения. Когда-то давно он ушел из семьи и с тех пор не видел свою дочь, с которой теперь хочет наладить отношения, пока не стало слишком поздно.

Брендан Фрейзер в фильме «Кит»

Даррен Аронофски возвращает на экраны всеми забытого Брендана Фрейзера, солирующего в этой пронзительной и грузной драме об одиночестве и саморазрушении. Камбэк звезды «Мумии» сопровождался триумфом — премьерный показ картины завершился овациями, и хотя в Венеции Фрейзер остался без награды, есть надежда на «Оскар» для настрадавшегося во время съемок артиста.

«Белый шум», неузнаваемый Драйвер и конец света

Джек, Бабетта и их четверо детей — типичные представители среднего класса Америки 1980-х и в меру счастливая семья. Но их размеренная жизнь рушится, когда в результате автокатастрофы в небо поднимается ядовитое черное облако.

Из одноименного романа Дона ДеЛилло у режиссера Ноа Баумбака получилась очень изобретательная и эффектная черная комедия. С присущей режиссеру многословностью герои Адама Драйвера и Греты Гервиг готовятся к концу света, переживают кризис среднего возраста и рефлексируют на тему смерти — сюрреалистичность происходящего в картине легко узнается в контексте ковидной реальности.

«Блондинка», критика и овации для Аны де Армас

Освободившись из-под опеки сумасшедшей матери, Норма Джин вырастает в Мэрилин Монро — заложницу не менее безумной киноиндустрии, поглотившей хрупкую девушку, до конца жизни продолжавшую искать своего несуществующего отца.

Байопик о самой знаменитой блондинке Голливуда от режиссера Эндрю Доминика — трагический портрет Монро, страстный и порой пугающий. Ана де Армас убедительна в противоречивой природе своей героини, мечущейся от скромной Нормы до роковой Мэрилин. На фестивале картина была принята с 14-минутными овациями, во время которых Армас не смогла сдержать слез. Ее эмоции понятны — для кубинки, справившейся с волной критики в адрес ее акцента, эта роль стала самой значимой в карьере.

«Сын», пронзительная роль Хью Джекмана

Хью Джекман в фильме «Сын»

Несколько лет назад успешный нью-йоркский юрист Питер бросил жену и сына ради новой женщины. Однажды бывшая супруга сообщает герою, что у подростка серьезные проблемы с поведением, и Питер на какое-то время забирает его к себе. Но чем больше мужчина пытается разобраться в том, что происходит с его ребенком, тем явственнее оказывается пропасть между ними.

Дебютировав в режиссуре экранизацией пьесы «Отец» из своей «семейной трилогии», драматург Флориан Зеллер взялся за вторую ее часть, препарирующую взаимоотношения отцов и детей. Неизбывное чувство родительской вины, неизбежность преемственности, невозможность найти общий язык между поколениями — Зеллер вновь не щадит зрительских чувств, а играющий на разрыв Хью Джекман уж точно поборется с Бренданом Фрейзером за «Оскар».

«Сент-Омер», Большой приз жюри

2016 год. В маленьком городке Сент-Омер идет суд над сенегальской француженкой по имени Лоранс Коли, обвиняемой в убийстве своей полуторагодовалой дочери, оставленной на пляже во время прилива. Интеллигентная, образованная девушка-аспирант, наделенная выдающимся умом, признает свою вину, однако утверждает, что совершила этот поступок под влиянием колдовства.

Эта реальная история легла в основу игрового дебюта документалистки Элис Диоп, награжденного Большим призом жюри Венецианского кинофестиваля 2022. Не скатываясь в манипулятивную социальную драму, погрязшую в водовороте классовых, гендерных и этнических проблем, Диоп снимает гипнотически захватывающее кино, построенное на длинных планах и внутреннем драматизме этой шокирующей, странной и грустной истории.

Оливия Уайлд в фильме «Не волнуйся, солнышко»

Элис и Джек — счастливая молодая пара из 1950-х. Они живут в искусственном городке в Калифорнии, созданном загадочной компанией, где работает Джек. Но когда любопытство Элис, жаждущей узнать поподробнее о деятельности мужа, берет верх, иллюзия счастья начинает распадаться.