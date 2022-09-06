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6 сентября 2022, новость

Колину Фарреллу аплодировали 13 минут на Венецианском фестивале

Актер представил новый фильм со своим участием — драму «Банши Инишира»
Колин Фаррелл | Источник: Legion-Media.ru

Ирландский актер Колин Фаррелл удостоился 13-минутных стоячих оваций за свою работу в фильме «Банши Инишира» на 79-м кинофестивале в Венеции, передает Variety.

По данным СМИ, ни одна другая лента, показанная на мероприятии, не удостоилась подобной реакции зрителей. Во время аплодисментов Фаррелл обнялся с коллегами по проекту — режиссером Мартином МакДоной и актерами Бренданом Глисоном и Керри Кондон. Он также сделал несколько фотографий с поклонниками и раздал автографы.

В центре истории — два старых друга, которые живут на отдаленном острове Инишир у западного побережья Ирландии. Неожиданно один из них разрывает дружбу. Несмотря на все усилия, второй не может ни понять причину конфликта, ни наладить отношения. Более того, разлад усугубляется и приводит к шокирующим последствиям. 

«Банши Инишира» участвует в основном конкурсе фестиваля и борется за главную награду — «Золотого льва» — с такими картинами, как «Кит» Даррена Аронофски, премьера которого состоялась в минувшие выходные, и «Белый шум» Ноа Баумбака, открывший смотр. 

Торжественная церемония открытия кинофестиваля в Венеции прошла 31 августа. Старейший международный смотр продлится до 10 сентября.

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