Колину Фарреллу аплодировали 13 минут на Венецианском фестивале

Колин Фаррелл | Источник: Legion-Media.ru

Ирландский актер Колин Фаррелл удостоился 13-минутных стоячих оваций за свою работу в фильме «Банши Инишира» на 79-м кинофестивале в Венеции, передает Variety.

По данным СМИ, ни одна другая лента, показанная на мероприятии, не удостоилась подобной реакции зрителей. Во время аплодисментов Фаррелл обнялся с коллегами по проекту — режиссером Мартином МакДоной и актерами Бренданом Глисоном и Керри Кондон. Он также сделал несколько фотографий с поклонниками и раздал автографы.

В центре истории — два старых друга, которые живут на отдаленном острове Инишир у западного побережья Ирландии. Неожиданно один из них разрывает дружбу. Несмотря на все усилия, второй не может ни понять причину конфликта, ни наладить отношения. Более того, разлад усугубляется и приводит к шокирующим последствиям.

«Банши Инишира» участвует в основном конкурсе фестиваля и борется за главную награду — «Золотого льва» — с такими картинами, как «Кит» Даррена Аронофски, премьера которого состоялась в минувшие выходные, и «Белый шум» Ноа Баумбака, открывший смотр.