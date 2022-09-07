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Сын

The Son

IMDb6.2
Награды:
20222 ч. 3 мин.драма
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Сюжет фильма:

Пару лет назад преуспевающий нью-йоркский юрист Питер ушел из семьи к молодой женщине Бет, вместе с которой завел второго ребенка. Однажды на пороге его дома появляется бывшая супруга Кейт, которая рассказывает Питеру, что у их сына-подростка Николаса проблемы с поведением. Мужчина решает взять сына к себе, чтобы восполнить пробелы в воспитании. Но вскоре ему становится ясно, что все гораздо сложнее, чем он думал.

Режиссер
Флориан Зеллер
В ролях
Ванесса Кирби, Хью Джекман, Энтони Хопкинс, Лора Дерн, Уильям Хоуп, Аки Котабе, Зэн Макграт, Реза Дьяко, Джулия Весткотт-Хаттон, Даниэль Льюис
Страна
США
Премьера
23 февраля (РФ)
7 сентября 2022 (Мир)
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Трейлеры3
Кадры4
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