Пару лет назад преуспевающий нью-йоркский юрист Питер ушел из семьи к молодой женщине Бет, вместе с которой завел второго ребенка. Однажды на пороге его дома появляется бывшая супруга Кейт, которая рассказывает Питеру, что у их сына-подростка Николаса проблемы с поведением. Мужчина решает взять сына к себе, чтобы восполнить пробелы в воспитании. Но вскоре ему становится ясно, что все гораздо сложнее, чем он думал.