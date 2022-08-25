Шайю ЛаБафа уволили из фильма ради безопасной атмосферы на съемках

Американская актриса, продюсер и режиссер Оливия Уайлд рассказала, что уволила актера Шайю ЛаБафа из фильма « Не волнуйся, солнышко ». Об этом сообщает Variety.

Уайлд пояснила, что решилась на такой шаг ради создания безопасной атмосферы на съемках. Она отметила, что является поклонницей творчества ЛаБафа, но его методы работы не соответствуют духу ее картины.

«У него есть творческий процесс, который, в некотором смысле, требует воинственной энергии, но лично я не верю, что это способствует лучшей актерской игре. Я считаю, что создание безопасной и доверительной среды — лучший способ заставить людей выполнять свою работу наилучшим образом. В конечном счете, я ответственна перед остальными актерами», — сказала Уайлд.