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25 августа 2022, новость

Шайю ЛаБафа уволили из фильма ради безопасной атмосферы на съемках

Режиссер Оливия Уайлд отметила, что является поклонницей творчества артиста
Шайа ЛаБаф | Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса, продюсер и режиссер Оливия Уайлд рассказала, что уволила актера Шайю ЛаБафа из фильма «Не волнуйся, солнышко». Об этом сообщает Variety.

Уайлд пояснила, что решилась на такой шаг ради создания безопасной атмосферы на съемках. Она отметила, что является поклонницей творчества ЛаБафа, но его методы работы не соответствуют духу ее картины.

«У него есть творческий процесс, который, в некотором смысле, требует воинственной энергии, но лично я не верю, что это способствует лучшей актерской игре. Я считаю, что создание безопасной и доверительной среды — лучший способ заставить людей выполнять свою работу наилучшим образом. В конечном счете, я ответственна перед остальными актерами», — сказала Уайлд.

Шайа ЛаБаф — американский актер. Сниматься начал в детстве, в том числе в картинах «Хулиганы и ботаны», «Клад». Прославился ролями в фильмах «Нимфоманка», «Ярость», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», «Константин: Повелитель тьмы», «Я, робот». В декабре 2021 года стало известно о расторжении контракта между ЛаБафом и голливудским агентством по продвижению талантов CAA. Сообщалось, что актер, ранее обвиненный в насилии, проходит лечение в реабилитационном центре и поэтому решил сделать перерыв в карьере.

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