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1 сентября 2022, фоторепортажКрасная дорожка

От Денев до Клинтон: звезды на открытии 79-го кинофестиваля в Венеции

Смотрите фоторепортаж с красной дорожки старейшего в мире смотра
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Гости фестиваля и первая награда

На острове Лидо состоялась торжественная церемония открытия 79-го Венецианского кинофестиваля.

Впервые за последние два года, в которые смотр проводился с ограничениями, связанными с пандемией коронавируса, красную дорожку вновь открыли для публики. По ней прошли звезды мирового кинематографа и именитые гости: Джулианна Мур, возглавившая жюри в этом году, Мелани Лоран, Изабели Фонтана, Алессандра Амброзио и другие. Кроме того, почетной гостьей фестиваля стала бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Во время церемонии состоялось вручение первой награды фестиваля — почетного «Золотого льва Святого Марка» за вклад в кинематограф удостоилась 78-летняя французская актриса Катрин Денев.

Фильм открытия и конкурс: без России

Смотр открылся картиной Ноа Баумбака «Белый шум», которая вошла в основной конкурс фестиваля. Режиссер появился на красной дорожке вместе с супругой Гретой Гервиг, исполнившей одну из главных ролей в фильме, а также Адамом Драйвером и Рэффи Кэссиди.

Всего в основном конкурсе кинофестиваля в Венеции в 2022 году участвует 23 картины, в том числе байопик «Блондинка» с Аной де Армас в роли Мэрилин Монро, драма Даррена Аронофски «Кит» с Бренданом Фрейзером и другие.

Российских фильмов в основной программе этого года нет, как пояснил ранее художественный руководитель смотра Альберто Барберо, причиной этому стало их несоответствие критериям отбора. 

Состав жюри

Оценивать фильмы будут, помимо Джулианны Мур, режиссеры Мариано Кон, Одри Диван, Леонардо Ди Костанзо, Родриго Сорогойен, актриса Лейла Хатами и писатель Кадзуо Исигуро.

Победители смотра будут объявлены 10 сентября, в ходе торжественной церемонии закрытия. 

Кинофестиваль в Венеции — старейший международный киносмотр, который проводится раз в год на острове Лидо в августе или сентябре. Фестиваль включает в себя несколько конкурсных программ: главный конкурс, программу «Горизонты», конкурс короткометражных фильмов, а также внеконкурсные показы. Главный приз кинофестиваля — «Золотой лев», которым награждается лучшая, по мнению жюри, картина из главного конкурса.

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