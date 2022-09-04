История английского учителя по имени Чарли, который когда-то ушел из семьи к своему любовнику. Когда он умер, Чарли впал в депрессию и начал страдать от компульсивного переедания, что привело его к весу 270 килограмм. Единственной надеждой героя на искупление становится встреча с 17-летней дочерью, которая все это время росла без отца.

«Кит» — драма Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером в главной роли.