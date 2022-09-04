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Кит

The Whale

IMDb8.3
Награды:
20221 ч. 57 мин.драма
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Сюжет фильма:

История английского учителя по имени Чарли, который когда-то ушел из семьи к своему любовнику. Когда он умер, Чарли впал в депрессию и начал страдать от компульсивного переедания, что привело его к весу 270 килограмм. Единственной надеждой героя на искупление становится встреча с 17-летней дочерью, которая все это время росла без отца.

«Кит» — драма Даррена Аронофски с Бренданом Фрейзером в главной роли.

Режиссер
Даррен Аронофски
В ролях
Брендан Фрейзер, Сэди Синк, Хонг Чау, Саманта Мортон, Тай Симпкинс, Сатия Шридхаран, Джейси Синк
Страна
США
Премьера
4 сентября (Мир)
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Трейлеры2
Кадры2
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