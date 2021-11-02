Подружка Бонда и новая Монро: как Ана де Армас штурмует мир кино

Ана де Армас | Источник: Legion-Media.ru

Горячая кубинская кровь

Ана де Армас родилась и выросла на Кубе. Солнца в карибском раю было хоть отбавляй, чего не скажешь обо всем остальном – от продуктов и электричества до возможности полноценно учиться и познавать мир. На мультики маленькой Ане отводилось 20 минут в неделю, а смотреть голливудские фильмы она бегала к соседям, у которых водился DVD-проигрыватель. Тем не менее, к 14 годам она твердо решила стать актрисой и поступила в Национальную театральную школу. А через четыре года уже отправилась в Мадрид, воспользовавшись своим испанским паспортом, который достался ей благодаря бабушке и дедушке со стороны матери.

В Испанию Армас приехала с 200 долларами в кармане, первым делом спустив часть денег на… пончики с мороженым – дома эти сладости, как и возможность открывать себя миру кино, были в дефиците.

Стала телезвездой, снимаясь в испанской «Закрытой школе»

Всего за пару месяцев с момента приземления в Мадриде Ана успела пройти кастинг в молодежный мистический сериал «Черная лагуна», впоследствии ставший одним из самых дорогих в истории испанского телевидения и получивший российскую адаптацию, знакомую всем под названием «Закрытая школа».

Ана де Армас и Марио Касас в фильме «Секс, вечеринки и ложь»

Ана стала местной суперзвездой, закрепив успех съемками в еще одном испанском кинохите – молодежной комедии «Секс, вечеринки и ложь», где, кстати говоря, ее партнером был Марио Касас. Она так вспоминает тот период своей жизни:

Если у вас есть опыт работы на телевидении, вы очень быстро понимаете, что такое настоящая слава. Что это, когда тебя на улице узнает каждый прохожий. Я прошла через это, когда мне было от 18 до 21, для меня слава — это не что-то новое. Ана де Армас

Уехала покорять Голливуд, не зная английского

Имея статус телезвезды в Испании, Ана де Армас не побоялась снова все бросить и начать жизнь с нуля, уехав в Лос-Анджелес. «Не могу сказать, что я заскучала. Мне просто хотелось чего-то нового, другого. Хотелось вдохновения. Единственная мысль, которая тогда была у меня в голове — меня ничто не сможет остановить. Но я никогда не думала, что придется так много работать».

Она едва говорила по-английски, порой даже не понимая текстов, которые заучивала для кастингов, но при этом решила принципиально отказываться от ролей, обычно предлагаемых латиноамериканским актрисам. Агент посоветовал Ане обратиться к нему через пару лет, когда ее английский станет получше, – та ответила, что перезвонит ему через два месяца. Он рассмеялся, однако спустя четыре месяца Ана вовсю ходила по прослушиваниям.

Де Армас перебралась в США в 2014 году, почти не зная языка, а в 2015-м уже снималась с Киану Ривзом в своем первом голливудском проекте – триллере «Кто там».

Добилась славы в Голливуде, сыграв… голограмму

Ана де Армас невероятно быстро сделала карьеру в Голливуде. Ее прорывной работой стала роль голограммы Джой, искусственной подруги Райана Гослинга в сай-фай блокбастере Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».

«Когда я прослушивалась на эту роль, я не знала ничего ни про сюжет, ни про персонажа. Не было никакой информации. Я просто знала, что хочу стать частью проекта. И я всегда мечтала поработать с Дени, Райаном, Джаредом (Лето) и Харрисоном (Фордом)», — вспоминает актриса.

Вышедший двумя годами позже камерный детектив «Достать ножи» в стилистике романов Агаты Кристи закрепил кубинку в статусе новоявленной голливудской звезды. А ведь она собиралась отказаться от роли!

В сценарии было написано, что Марта — сиделка, латиноамериканка, симпатичная. Все. И я такая: ну нет, я не буду в этом сниматься. Ну что может представлять собой латиноамериканский персонаж в фильме про богатую семью с таким кастингом (помимо Крэйга, в фильме снимались Джейми Ли Кертис, Крис Эванс и многие другие звезды, — прим.)? Я думала, что мне придется просто стоять в углу и молчать. Ана де Армас

В итоге Ану все же уговорили прочесть сценарий целиком, после чего актриса согласилась на проект. Роль Марты Кабреры впоследствии принесла ей первую номинацию на «Золотой глобус», а партнерство с сыгравшим эксцентричного детектива Дэниэлом Крэйгом продолжилось для нее участием в... самой бондиане!

Пополнила список «девушек Джеймса Бонда»

В 25-м фильме про агента 007 Армас появляется в кадре буквально на 10 минут — и, кажется, перекрывает собой весь остальной хронометраж, а он у «Не время умирать» внушительный. Всего за один эпизод актрисе удается стать не просто очередной «девушкой Бонда» — хотя химии между ними хоть отбавляй, — но и создать очень живой и убедительный образ кубинской агентки ЦРУ.

По сюжету, ее героиня Палома вместе с Джеймсом пробирается на гламурную вечеринку членов злодейской организации «Спектр», сначала со всей непосредственностью сообщая герою, что готовилась к этому целых три недели, а затем с такой легкостью и элегантностью раскидывает гостей вечера из пистолета-пулемета в своем шикарном черном платье, что мы понимаем — девушка полна загадок и вполне могла бы стать полноценным персонажем в продолжении франшизы.

Ана де Армас в фильме «Не время умирать»

К работе над сценарием ленты привлекли Фиби Уоллер-Бридж, обладательницу статуэтки «Эмми» за сериал «Убивая Еву». «Мне безумно повезло, что все мои сцены были написаны Фиби. Все диалоги и энергетика моего персонажа очень живые благодаря ей», — делится Ана де Армас.

Женщина, которую я играю, отличается от предыдущих девушек Бонда. В ней есть искристость, свежесть! Ана де Армас

Она — будущая Мэрилин Монро

На следующий год у Аны намечена большая премьера: знойная брюнетка появится в образе самой известной в мире блондинки в новом байопике Netflix о Мэрилин Монро. Фильм, основанный на одноименном романе Джойс Кэрол Оутс, прослеживает путь Нормы Джин от низкооплачиваемой модели до главного секс-символа Голливуда. Находившийся в разработке с 2010 года проект в разное время связывали с именами Наоми Уоттс и Джессики Честейн, но в итоге роль мечты досталась нашей амбициозной героине. Партнерами Аны стали Эдриан Броуди (он сыграл третьего мужа Мэрилин, писателя Генри Миллера) и Бобби Каннавале (второй муж Монро, бейсболист Джо Ди Маджо).

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий Ана де Армас в образе Мэрилин Монро на съемках фильма «Блондинка»

Армас утверждает, что год работала над акцентом специально для роли, да и в целом эта работа далась ей нелегко. «Надо мной висела огромная ответственность. Это был очень стрессовый проект для меня. Но также и очень вдохновляющий, и волнующий. И пугающий», — признается актриса.

Каким будет очередное экранное воплощение голливудской кинодивы, узнаем в 2022-м.

Мы снова увидим ее с Беном Аффлеком. В эротическом триллере!

Помимо головокружительной карьеры, Ана не забывала и про личную жизнь – так, в 2020-м году она покорила сердце самого Бена Аффлека. Интернет тогда наводнили романтические фото пары, на них влюбленные то трогательно держались за руки, прогуливаясь с собачкой по улицам Лос-Анджелеса, то нежно целовались у океана где-то на Карибах. Обычно хмурый Бен наконец стал выглядеть счастливым. Идиллии пришел конец примерно через год. Утверждалось, что инициатором разрыва стала сама Ана, якобы решившая сосредоточиться на карьере, а российские поклонницы немедленно кинулись утешать вновь погрустневшего Аффлека в соцсетях.

Как бы там ни было, сегодня Бен счастлив с Дженнифер Лопез, но зрителям еще представится возможность увидеть его в паре с Аной – и не где-нибудь, а в эротическом триллере Эдриана Лайна, автора культовых «9 1/2 недель», «Рокового влечения» и «Непристойного предложения». По сюжету, Аффлек и Армас играют супругов в кризисе, соглашающихся на свободные отношения в надежде спасти брак. Вот только однажды муж становится подозреваемым по делу об исчезновении любовников своей жены… Интригует? Не то слово!

Мечтает сняться у Педро Альмодовара

Ана де Армас | Источник: Legion-Media.ru

Ана де Армас очень амбициозна. Ей недостаточно Голливуда, проектов Netflix, громкого романа со знаменитостью и больших гонораров. Сейчас она мечтает сняться у культового испанского режиссера Педро Альмодовара: «Это просто моя мечта. Он — легенда. Он просто невероятный!»

Сейчас я «девушка Бонда», но я безумно хочу побыть и «женщиной Альмодовара». Ана де Армас