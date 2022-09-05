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5 сентября 2022, новостьСъемки

Брендан Фрейзер рассказал о съемках в роли 272-килограммового персонажа

Актер раскрыл подробности работы на площадке драмы «Кит»
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Американский актер Брендан Фрейзер рассказал, как проходили съемки фильма режиссера Даррена Аронофски «Кит», мировая премьера которого состоялась в минувшие выходные на 79-м кинофестивале в Венеции. В картине он сыграл 272-килограммового персонажа. Его слова передает Variety.

Актер признался, что он по-новому учился передвигаться, поскольку на съемках ему пришлось носить специальный костюм. «Я развил мышцы, о существовании которых даже не подозревал», — заявил Фрейзер.

Артист также отметил, что чувствовал головокружение после съемок. «В конце дня я чувствовал головокружение, когда с меня снимали все эти вещи. Это было все равно, что сойти с причала и сесть в лодку в Венеции. Ощущение "волнистости". Я стал понимать людей, живущих в такой форме. Нужно быть невероятно сильным человеком как морально, так и физически, чтобы находиться в таком теле», — высказался актер.

По красной дорожке вместе с Дарреном Аронофски и Бренданом Фрейзером прошли актрисы Сэди Синк и Хонг Чау. Картина участвует в основном конкурсе и претендует на главную награду — «Золотого льва».

В фильме «Кит» Фрейзер играет учителя английского языка Чарли. Согласно сюжету, герой проводит онлайн-курсы с выключенной камерой и все время ест, чтобы заглушить боль от потери любви всей его жизни.

Торжественная церемония открытия кинофестиваля в Венеции состоялась 31 августа. Старейший международный смотр продлится до 10 сентября.

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