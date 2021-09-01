Диана, Бергман и Борисов: 15 самых громких премьер Венеции 2021

Каждую ночь героиня психологического триллера Эдгара Райта Элоиза оказывается в Лондоне 1960-х, где в отражении вместо себя видит Аню Тейлор-Джой и наслаждается гламурной жизнью начинающей певицы. Постепенно эти сны проникают в реальные будни девушки, населяя их призраками и ужасом.