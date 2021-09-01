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1 сентября 2021, статьяОбзоры

Диана, Бергман и Борисов: 15 самых громких премьер Венеции 2021

Камбербэтч — абьюзер, Стюарт — принцесса, Шаламе — мессия. Предвкушаем самые лакомые фильмы Венецианского кинофестиваля 2021, в программах которого блистают мировые звезды, интригующие истории и Юра Борисов
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«Власть пса»

Властный и жесткий фермер-абьюзер влюбляется в хрупкую жену своего родного брата — любовный треугольник в декорациях Дикого Запада, разыгранный Бенедиктом Камбербэтчем, Кирстен Данст и ее мужем Джесси Племонсом.

Далее: «Капитан Волконогов бежал»
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«Капитан Волконогов бежал»

Притчевый постмодернистский триллер от авторского тандема Наташи Меркуловой и Алексея Чупова с покоряющим все новые вершины Юрой Борисовым в главной роли.

Далее: «Спенсер: Тайна принцессы Дианы»
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«Спенсер: Тайна принцессы Дианы»

Кристен Стюарт проживает страдания принцессы Уэльской в нежных красках байопика от чилийского режиссера Пабло Ларраина.

Далее: «Параллельные матери»
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«Параллельные матери»

Судьбы двух женщин пересекаются в роддоме, и эта случайная встреча безвозвратно меняет их жизни — драма Педро Альмодовара с его любимой музой Пенелопой Крус.

Далее: «Потерянная дочь»
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«Потерянная дочь»

Драматичная история интеллигентной преподавательницы, которую настигают воспоминания о непростом выборе молодости, в режиссерском дебюте Мэгги Джилленхол с Оливией Колман, Дакотой Джонсон и звездой «Нормальных людей» Полом Мескалом.

Далее: «Закат»
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«Закат»

Тим Рот отправляется в Акапулько в компании Шарлотты Генсбур, чтобы бросить свою жену, в новом фильме провокационного мексиканского режиссера Мишеля Франко.

Далее: «Официальный конкурс»
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«Официальный конкурс»

Пенелопа Крус и Антонио Бандерас в сатирической комедии о сложностях кинопроцесса, в котором талант редко уступает эгоизму.

Далее: «Мама, я дома»
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«Мама, я дома»

Вторая работа выпускника сокуровской мастерской Владимира Битокова — мрачный рассказ о водительнице автобуса (в исполнении неузнаваемой Ксении Раппопорт), чей сын погиб в Сирии, а на пороге ее квартиры появился загадочный молодой человек (еще одна роль Юры Борисова).

Далее: «Дюна»
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«Дюна»

Дени Вильнев реанимирует фантастический роман Фрэнка Герберта и погружает зрителей в атмосферу знойной планеты Арракис, где Тимоти Шаламе, Зендая и другие звезды неземной красоты сражаются за свое будущее.

Далее: «Последняя дуэль»
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«Последняя дуэль»

Средневековые зверства, страсти и ревность от Ридли Скотта, Мэтта Дэймона и Бена Аффлека в истории последней законной дуэли во Франции.

Далее: «Прошлой ночью в Сохо»
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«Прошлой ночью в Сохо»

Каждую ночь героиня психологического триллера Эдгара Райта Элоиза оказывается в Лондоне 1960-х, где в отражении вместо себя видит Аню Тейлор-Джой и наслаждается гламурной жизнью начинающей певицы. Постепенно эти сны проникают в реальные будни девушки, населяя их призраками и ужасом.

Далее: «Холодный расчет»
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«Холодный расчет»

Один из знаковых автров эпохи Нового Голливуда Пол Шредер представляет свой новый фильм с Оскаром Айзеком, Уиллемом Дефо и Таем Шериданом, колесящими по городу грехов, чтобы играть в карты и найти искупление.

Далее: «Рука бога»
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«Рука бога»

Личная история Паоло Соррентино, в которой он обращается к родному городу, чтобы рассказать о горе и радостях, переплетающихся в судьбе юного жителя Неаполя 1980-х.

Далее: «Сцены из супружеской жизни»
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«Сцены из супружеской жизни»

Оскар Айзек и Джессика Честейн заново осмысляют чувства, отношения и темы, тревожившие Ингмара Бергмана в оригинальном телефильме полвека назад.

Далее: «Хэллоуин убивает»
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«Хэллоуин убивает»

Майкл Майерс никак не оставит в покое Лори Строуд, возрождаясь из пламени в предпоследней части легендарной хоррор-франшизы.

Далее: «Власть пса»
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