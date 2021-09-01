Диана, Бергман и Борисов: 15 самых громких премьер Венеции 2021

Властный и жесткий
Притчевый постмодернистский триллер от авторского тандема Наташи Меркуловой и Алексея Чупова с покоряющим все новые вершины Юрой Борисовым в главной роли.
Кристен Стюарт проживает страдания принцессы Уэльской в нежных красках байопика от чилийского режиссера Пабло Ларраина.
Судьбы двух женщин пересекаются в роддоме, и эта случайная встреча безвозвратно меняет их жизни — драма Педро Альмодовара с его любимой музой Пенелопой Крус.
Драматичная история интеллигентной преподавательницы, которую настигают воспоминания о непростом выборе молодости, в режиссерском дебюте Мэгги Джилленхол с Оливией Колман, Дакотой Джонсон и звездой «Нормальных людей» Полом Мескалом.
«Закат»
Тим Рот отправляется в Акапулько в компании Шарлотты Генсбур, чтобы бросить свою жену, в новом фильме провокационного мексиканского режиссера Мишеля Франко.
Пенелопа Крус и Антонио Бандерас в сатирической комедии о сложностях кинопроцесса, в котором талант редко уступает эгоизму.
Вторая работа выпускника сокуровской мастерской Владимира Битокова — мрачный рассказ о водительнице автобуса (в исполнении неузнаваемой Ксении Раппопорт), чей сын погиб в Сирии, а на пороге ее квартиры появился загадочный молодой человек (еще одна роль Юры Борисова).
«Дюна»
Дени Вильнев реанимирует фантастический роман Фрэнка Герберта и погружает зрителей в атмосферу знойной планеты Арракис, где Тимоти Шаламе, Зендая и другие звезды неземной красоты сражаются за свое будущее.
Средневековые зверства, страсти и ревность от Ридли Скотта, Мэтта Дэймона и Бена Аффлека в истории последней законной дуэли во Франции.
Каждую ночь героиня психологического триллера Эдгара Райта Элоиза оказывается в Лондоне 1960-х, где в отражении вместо себя видит Аню
Один из знаковых автров эпохи Нового Голливуда Пол Шредер представляет свой новый фильм с Оскаром Айзеком, Уиллемом Дефо и Таем Шериданом, колесящими по городу грехов, чтобы играть в карты и найти искупление.
Личная история Паоло Соррентино, в которой он обращается к родному городу, чтобы рассказать о горе и радостях, переплетающихся в судьбе юного жителя Неаполя 1980-х.
Оскар Айзек и Джессика Честейн заново осмысляют чувства, отношения и темы, тревожившие Ингмара Бергмана в оригинальном телефильме полвека назад.
Майкл Майерс никак не оставит в покое Лори Строуд, возрождаясь из пламени в предпоследней части легендарной