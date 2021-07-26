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26 июля 2021, новость

Сразу два фильма с Борисовым поборются за призы в Венеции

Стала известна программа Венецианского кинофестиваля 2021
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фотографий
7
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РИМ, 26 июля. /ТАСС/. Российская лента Алексея Чупова и Натальи Меркуловой «Капитан Волконогов бежал» с Юрой Борисовым в главной роли вошла в основной конкурс Венецианского кинофестиваля 2021 и сможет побороться за главный приз смотра — Золотого льва.

Новость
Юрий Борисов: «Петров — законный кумир поколения»

Кроме того, в новую программу «Горизонты экстра» включен фильм молодого российского режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, «Мама, я дома» с Ксенией Раппопорт.

Ее партнером в ленте об отчаявшейся матери, добивающейся правды о судьбе своего сына, погибшего в рядах наемников в Сирии, выступил также Юрий Борисов.

Напомним, ранее фильм с Борисовым «Купе №6» взял Гран-при 74-го Каннского кинофестиваля.

В этом году дирекция фестиваля и Венецианской биеннале, в систему которой входит смотр, ввели новую премию при поддержке Armani. Armani Beauty — это приз зрительских симпатий в новой дополнительной секции «Горизонты экстра», которая призвана представлять новые тенденции в мировом кино.

Основной конкурс

Всего международному жюри во главе с южнокорейским режиссером Поном Джун-хо («Паразиты») предстоит оценить 20 лент, которые поборются за основные награды. Среди них работа Педро Альмодовара «Параллельные матери», показом которой будет открываться смотр. Главную роль в фильме сыграла Пенелопа Крус. Она же играет в картине «Официальный конкурс» аргентинцев Мариано Кона и Гастона Дюпра с соотечественником Антонио Бандерасом.

В одной из конкурсных лент, «Спенсер», зрители увидят Кристен Стюарт в роли принцесы Дианы.

Спенсер
2021/Германия, Великобритания, Чили16+драмабиографияисторический

Италию в конкурсе Венецианского фестиваля представляют четыре фильма. Один из них — «Это была рука Бога» Паоло Соррентино. Режиссер снял автобиографию, повествующую о его неаполитанском детстве и о потере родителей в раннем возрасте, что повлияло на всю его дальнейшую судьбу. Картина сделана для цифровой платформы Netflix.

Вне конкурса

На закрытии вне конкурса представят итальянскую ленту Роберто Андо «Спрятанный ребенок». Также вне конкурса покажут очередной сиквел хоррор-франшизы «Хэллоуин убивает» от Дэвида Гордона Грина с Джейми Ли Кертис, которой будет вручена одна из двух статуэток почетного «Золотого льва». Второе такое признание присуждено итальянскому актеру и режиссеру Роберто Бениньи.

Еще две большие премьеры вне основной программы — «Последняя дуэль» Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком и «Дюна» Дени Вильнева.

Дюна
2021/США, Венгрия, Канада12+драмаприключенияфантастика

Продолжается традиция включать в фестивальную программу и сериалы. На этот раз в Венеции состоится премьера пяти мини-эпизодов «Сцен из супружеской жизни» по картине 1973 года Ингмара Бергмана, снятых израильским режиссером Хагаем Леви с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком для HBO.

78-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 1 по 11 сентября.

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