Сразу два фильма с Борисовым поборются за призы в Венеции

7 фотографий 7 фотографий 7 фотографий

Кроме того, в новую программу «Горизонты экстра» включен фильм молодого российского режиссера Владимира Битокова, ученика Александра Сокурова, «Мама, я дома» с Ксенией Раппопорт.

Ее партнером в ленте об отчаявшейся матери, добивающейся правды о судьбе своего сына, погибшего в рядах наемников в Сирии, выступил также Юрий Борисов.

В этом году дирекция фестиваля и Венецианской биеннале, в систему которой входит смотр, ввели новую премию при поддержке Armani. Armani Beauty — это приз зрительских симпатий в новой дополнительной секции «Горизонты экстра», которая призвана представлять новые тенденции в мировом кино.

Основной конкурс

Спенсер 2021 / Германия, Великобритания, Чили 16+ драма биография исторический Хочу посмотреть

Италию в конкурсе Венецианского фестиваля представляют четыре фильма. Один из них — «Это была рука Бога» Паоло Соррентино. Режиссер снял автобиографию, повествующую о его неаполитанском детстве и о потере родителей в раннем возрасте, что повлияло на всю его дальнейшую судьбу. Картина сделана для цифровой платформы Netflix.

Вне конкурса

На закрытии вне конкурса представят итальянскую ленту Роберто Андо «Спрятанный ребенок». Также вне конкурса покажут очередной сиквел хоррор-франшизы «Хэллоуин убивает» от Дэвида Гордона Грина с Джейми Ли Кертис, которой будет вручена одна из двух статуэток почетного «Золотого льва». Второе такое признание присуждено итальянскому актеру и режиссеру Роберто Бениньи.

Еще две большие премьеры вне основной программы — «Последняя дуэль» Ридли Скотта с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком и «Дюна» Дени Вильнева.

Дюна 2021 / США, Венгрия, Канада 12+ драма приключения фантастика Хочу посмотреть

Продолжается традиция включать в фестивальную программу и сериалы. На этот раз в Венеции состоится премьера пяти мини-эпизодов «Сцен из супружеской жизни» по картине 1973 года Ингмара Бергмана, снятых израильским режиссером Хагаем Леви с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком для HBO.