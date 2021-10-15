Сюжет фильма Ридли Скотта основан на реальной истории последней законной дуэли, которая состоялась во Франции в XIV веке. Вернувшись с войны, нормандский рыцарь Жан де Карруж узнает о том, что его соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако женщине никто не верит, и Карруж обращается за помощью напрямую к французскому королю Карлу VI, который решает, что конфликт будет исчерпан в честном поединке. Если ее муж проиграет, Маргарит будет сожжена на костре за ложные обвинения.