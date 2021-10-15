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Последняя дуэль

The Last Duel

2021драмаисторический
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Сюжет фильма:

Сюжет фильма Ридли Скотта основан на реальной истории последней законной дуэли, которая состоялась во Франции в XIV веке. Вернувшись с войны, нормандский рыцарь Жан де Карруж узнает о том, что его соперник Жак Ле Гри изнасиловал его жену Маргарит. Однако женщине никто не верит, и Карруж обращается за помощью напрямую к французскому королю Карлу VI, который решает, что конфликт будет исчерпан в честном поединке. Если ее муж проиграет, Маргарит будет сожжена на костре за ложные обвинения.

Режиссер
Ридли Скотт
В ролях
Мэтт Дэймон, Адам Драйвер, Джоди Комер, Бен Аффлек, Харриет Уолтер, Натаниель Паркер, Брайн Ф. Малвей, Йен Пири, Сэм Хэзелдайн, Майкл МакЭлхаттон, Кива О’Мэйли
Страна
США
Премьера
14 октября (РФ)
15 октября (Мир)
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Трейлеры2
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